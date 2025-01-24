Теплая зима негативно влияет на одну из отраслей эстонской промышленности

Поскольку на многих выбранных делянках в государственном лесу в настоящее время тяжелая техника работать не может, Центру управления государственными лесами (RMK) приходится искать более сухие участки, чтобы обеспечить договорных партнеров древесиной и выполнить объем заготовки, пишет Rus.ERR.
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«Мы сейчас вынуждены изменить значительную часть нашего первоначального плана рубок. Стараемся следить за тем, чтобы дороги и лесосеки были должным образом укреплены, а также сокращать расстояния, при возможности работать с меньшими объемами, чтобы минимизировать ущерб, наносимый почве при лесозаготовках», – рассказал «Актуальной камере» руководитель отдела заготовок в юго-восточном регионе RMK Арво Линд.
Если в государственных лесах можно выбирать лесосеки в зависимости от местоположения, то у частных лесовладельцев такой возможности, как правило, нет.
Владельцы лесов надеются, что холода все же наступят и они смогут выполнить запланированные работы.