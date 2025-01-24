Теплая зима негативно влияет на одну из отраслей эстонской промышленности

«Мы сейчас вынуждены изменить значительную часть нашего первоначального плана рубок. Стараемся следить за тем, чтобы дороги и лесосеки были должным образом укреплены, а также сокращать расстояния, при возможности работать с меньшими объемами, чтобы минимизировать ущерб, наносимый почве при лесозаготовках», – рассказал «Актуальной камере» руководитель отдела заготовок в юго-восточном регионе RMK Арво Линд.

Если в государственных лесах можно выбирать лесосеки в зависимости от местоположения, то у частных лесовладельцев такой возможности, как правило, нет.

Владельцы лесов надеются, что холода все же наступят и они смогут выполнить запланированные работы.