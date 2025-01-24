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Лермонтова убили русофобы: кинорежиссер и депутат Николай Бурляев требует расследования смерти поэта

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М.Ю.Лермонтов. Автопортрет.
М.Ю.Лермонтов. Автопортрет. Фото: Repro

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет РФ обращение с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова, передает  Deutsche Welle со ссылкой на РИА «Новости».

«Прошу вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. (…) Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», - цитируют журналисты документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

О заговоре русофобов

По мнению Бурляева, смерти Лермонтова и Александра Пушкина могут быть взаимосвязаны и к обеим могут быть причастны «русофобы того времени».

«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси», - цитирует издание депутата.

По словам Бурляева, лермонтоведы и специалисты в области криминалистики и ранее указывали на недобросовестность следствия, проведенного сразу после убийства поэта в 1841 году. Депутат обращает внимание, в частности, что пуля вошла в тело «по невероятной для ровной поверхности траектории - снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

Как напоминает Радио Свобода, в 1986 году Бурляев снял фильм «Лермонтов», в котором он сыграл главную роль, его жена выступила в роли матери поэта, а теща Бурляева сыграла бабушку Лермонтова. «Картину в прокат не пустили, режиссер объяснил это масонским заговором», - следует из статьи.

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