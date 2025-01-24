Лермонтова убили русофобы: кинорежиссер и депутат Николай Бурляев требует расследования смерти поэта

«Прошу вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. (…) Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», - цитируют журналисты документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

О заговоре русофобов

По мнению Бурляева, смерти Лермонтова и Александра Пушкина могут быть взаимосвязаны и к обеим могут быть причастны «русофобы того времени».

«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси», - цитирует издание депутата.

По словам Бурляева, лермонтоведы и специалисты в области криминалистики и ранее указывали на недобросовестность следствия, проведенного сразу после убийства поэта в 1841 году. Депутат обращает внимание, в частности, что пуля вошла в тело «по невероятной для ровной поверхности траектории - снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

Как напоминает Радио Свобода, в 1986 году Бурляев снял фильм «Лермонтов», в котором он сыграл главную роль, его жена выступила в роли матери поэта, а теща Бурляева сыграла бабушку Лермонтова. «Картину в прокат не пустили, режиссер объяснил это масонским заговором», - следует из статьи.