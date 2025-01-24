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Публика освистала легендарного теннисиста за то, что он прервал полуфинал Открытого чемпионата Австралии

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Новак Джокович.
Новак Джокович. Фото: MARTIN KEEP

На Открытом чемпионате Австралии первым финалистом стал немец Александр Зверев (ATP 2), после того как 37-летний Новак Джокович прервал полуфинальный матч.

Зверев и десятикратный победитель турнира Джокович сыграли только первый сет, который длился почти полтора часа. Зверев выиграл его на тай-брейке со счетом 7:6 (5). Однако Джокович, который получил травму бедра в четвертьфинальном матче против Карлоса Алькараса, отказался продолжать игру. Позже на пресс-конференции серб подтвердил, что у него разрыв мышцы.

Легендарный теннисист также заявил, что не знает, примет ли участие в следующем году на Открытом чемпионате Австралии. «Посмотрим, как пройдет сезон», – отметил он.

Был травмирован Джокович или нет, зрителей Открытого чемпионата Австралии это не волновало. Часть публики проводила серба с корта свистом, что не понравилось Звереву. «Прежде всего, хочу сказать: пожалуйста, не свистите, если игрок травмирован», – обратился немец к зрителям в послематчевом интервью.

Он продолжил: «Я понимаю, что вы заплатили за билеты, но Джокович – это человек, который отдал спорту все. Он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, играя с разрывами мышц пресса и бедра. Если он снимается с матча, значит, он действительно больше не может играть».

Зверев стал лишь вторым теннисистом в эпоху профессионального тенниса, который получил отказ соперника в полуфинале турнира Большого шлема и прошел дальше без игры. На Открытом чемпионате Австралии он вышел в финал с третьей попытки. В общей сложности это его третий финал на турнирах Большого шлема: впервые он туда попал на Открытом чемпионате США в 2020 году, а затем на Открытом чемпионате Франции в прошлом году. Победы на Большом шлеме у Зверева пока нет.

Второго финалиста Открытого чемпионата Австралии определят действующий чемпион и первая ракетка мира Янник Синнер, а также американец Бен Шелтон (ATP 20), который впервые вышел в четверку лучших на этом турнире.

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