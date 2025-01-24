Вероятно, это был последний Australian Open Джоковича. Знаменитый теннисист прокомментировал снятие с турнира

На послематчевой пресс-конференции Джокович допустил, что это был его последний турнир Australian Open.

«Не знаю. Но есть такой шанс, - прокомментировал Джокович этот вопрос. - Кто знает? Нужно посмотреть, как пройдет этот сезон».

Также он прокомментировал травму:

«Похоже, что это разрыв мышцы. Два года назад я справлялся с таким лучше. На корте тогда это меня не так сильно беспокоило. В этот раз все было не так».

Тем не менее, он планирует продолжать борьбу, до тех пор, пока может мириться с травмами.

Призовой фонд турнира Australian Open составляет 60 миллионов долларов.