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Вероятно, это был последний Australian Open Джоковича. Знаменитый теннисист прокомментировал снятие с турнира

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Новак Джокович.
Новак Джокович. Фото: Sydney Low

Накануне легендарный сербский теннисист Новак Джокович прервал полуфинальный матч турнира Большого шлема Australian Open против немца Александра Зверева. Публика освистала знаменитого теннисиста за это решение. Однако спортсмен снялся с турнира не просто так.

На послематчевой пресс-конференции Джокович допустил, что это был его последний турнир Australian Open.

«Не знаю. Но есть такой шанс, - прокомментировал Джокович этот вопрос. - Кто знает? Нужно посмотреть, как пройдет этот сезон».

Также он прокомментировал травму:

«Похоже, что это разрыв мышцы. Два года назад я справлялся с таким лучше. На корте тогда это меня не так сильно беспокоило. В этот раз все было не так».

Тем не менее, он планирует продолжать борьбу, до тех пор, пока может мириться с травмами.

Призовой фонд турнира Australian Open составляет 60 миллионов долларов.

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