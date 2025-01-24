Накануне легендарный сербский теннисист Новак Джокович прервал полуфинальный матч турнира Большого шлема Australian Open против немца Александра Зверева. Публика освистала знаменитого теннисиста за это решение. Однако спортсмен снялся с турнира не просто так.
Вероятно, это был последний Australian Open Джоковича. Знаменитый теннисист прокомментировал снятие с турнира
На послематчевой пресс-конференции Джокович допустил, что это был его последний турнир Australian Open.
«Не знаю. Но есть такой шанс, - прокомментировал Джокович этот вопрос. - Кто знает? Нужно посмотреть, как пройдет этот сезон».
Также он прокомментировал травму:
«Похоже, что это разрыв мышцы. Два года назад я справлялся с таким лучше. На корте тогда это меня не так сильно беспокоило. В этот раз все было не так».
Тем не менее, он планирует продолжать борьбу, до тех пор, пока может мириться с травмами.
Призовой фонд турнира Australian Open составляет 60 миллионов долларов.