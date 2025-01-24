В четверг Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) пришла к выводу, что с большой долей вероятности участие члена Рийгикогу Марта Вырклаэва (Партия реформ) в рекламе автомобиля привело к получению им запрещенного пожертвования.
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Съемки в рекламе автомобиля обернулись для бывшего министра неприятностями
В декабре Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в связи с рекламой Škoda, центральной фигурой которой стал бывший министр финансов Вырклаэв. Комиссия должна была оценить, можно ли считать эту рекламу политической. «По нашей оценке, да, так как рекламу получил политик Вырклаэв», - сказал председатель ERJK Лийза Овийр.