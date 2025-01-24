Съемки в рекламе автомобиля обернулись для бывшего министра неприятностями

В декабре Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в связи с рекламой Škoda, центральной фигурой которой стал бывший министр финансов Вырклаэв. Комиссия должна была оценить, можно ли считать эту рекламу политической. «По нашей оценке, да, так как рекламу получил политик Вырклаэв», - сказал председатель ERJK Лийза Овийр.

Комиссия также пришла к выводу, что ролик в значительной степени сосредоточен на личности Марта Вырклаэва, поскольку в нем больше внимания уделяется ему и его политическому прошлому, чем автомобилю. В клипе, размещенном в социальных сетях представительства Škoda - Rohe Auto AS, с участием политика предлагается приобрести новый автомобиль до введения автоналога, при этом упоминается, что Вырклаэв является его инициатором.