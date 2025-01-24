Ранним утром при пожаре погиб пожилой мужчина

В 6.49 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Тылла волости Саарде горит второй этаж двухэтажного четырехквартирного дома. К моменту прибытия спасателей уже горели две квартиры на верхнем этаже, пламя вырывалось наружу, и часть крыши также была охвачена огнем. В доме спасатели обнаружили тело погибшего пожилого мужчины.

Остальные жильцы смогли выбраться из дома самостоятельно, одного из них доставили в больницу. Пожар начался в одной из квартир, где жилец заснул во время курения, и огонь распространился в соседнюю квартиру.

Из-за пожара все здание стало непригодным для проживания, и местное самоуправление пострадавшим от пожара подыскивают жилплощадь для временного размещения.

Так выглядел дымовой датчик в сгоревшей квартире. Фото: Спасательный департамент.

Спасатели нашли на шкафу в квартире дымовой датчик без батарейки, поэтому он не смог спасти жизнь человека. На вызов отреагировали профессиональные спасатели из Килинги-Нымме, Абья и Вильянди, а также добровольцы из Мыйзакюла.

К сожалению, большинство пожаров со смертельным исходом начинаются с неосторожного курения. Спасатели напоминают, что курение в помещении чрезвычайно опасно. Тлеющий окурок или пепел может очень быстро поджечь одеяло, предметы мебели, газеты и т.п.

Для курения рекомендуется выходить на улицу и находиться на безопасном расстоянии от подъезда и окон соседей. Дома обязательно должен быть правильно установленный и исправно работающий дымовой датчик, который мы рекомендуем проверять не реже чем раз в месяц нажатием на тестовую кнопку.