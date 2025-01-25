Новая схема обмана: жителей Эстонии просят назвать их адрес

«Просветите, пожалуйста, что за схема такая? Звонит сегодня человек якобы из Omniva, говорит, что мне письмо от государственной службы. От какой - не знает, спрашивает адрес, чтобы отправить мне на дом курьера для вручения этого письмеца. На замечание, что государственная служба знает мой адрес, отвечает, что на письме не указан. От меня он хотел добиться адреса, по которому можно доставить письмо. Не добился. Проверила на всякий случай государственные сервисы - нигде ничего нет», - пишет в Facebook в группе «Книга жалоб Эстония» Кира.

Из комментариев следует, что и другим участникам группы звонили с аналогичным требованием назвать их адреса.

«Мне тоже сегодня звонили. Долго рассказывали, что курьер должен доставить мне документы, куда ему приехать? Я перешла на эстонский и почему-то дальше со мной отказались общаться», - сказано в одном из комментариев.

На самом деле никакие адреса мошенникам не нужны (хотя это тоже дополнительная информация, которая может быть использована против жертвы уже в другой схеме обмана). Как только жертва назовет адрес, злоумышленник спросит личный код и попросит подтвердить личность через Smart-ID и назвать PIN-коды. В этот же момент преступники получат доступ к вашим личным данным и деньгам.

Полиция призывает сразу же прерывать любые подозрительные звонки. «Не нужно оправдываться в том, что прекращаете разговор, просто прекратите его. Если вам снова позвонят с подозрительного номера, не берите трубку и заблокируйте номер, - рекомендуют в полиции. - Если позвонивший говорит на другом языке, отвечайте только по-эстонски».

Никогда ни с кем не делитесь своими кодами PIN 1 и PIN 2 Эти коды нельзя никому называть, даже банку, полиции или любому другому госучреждению.

Если вы уже успели это сделать, заблокируйте их как можно быстрее. Инструкции найдете здесь.

Незамедлительно позвоните в банк и попросите заблокировать все перечисления, поскольку кто-то чужой знает ваши PIN-коды и может украсть деньги с вашего счета.