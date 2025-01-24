Есть ли угроза для газоснабжения? Запасы в европейских хранилищах быстро сокращаются

Газовые хранилища заполнены лишь на 58,5%, сообщило в четверг, 23 января, агентство AFP со ссылкой на данные европейской платформы по газохранилищам (Agsi). В прошлую зиму уровень заполненности газохранилищ в ЕС составлял 74 процента.

В Германии хранилища газа заполнены на 61%, в Италии - почти на 68%, Франция зафиксировала один из самых низких показателей в ЕС - около 42 процента. Хуже ситуация лишь в Хорватии, где уровень заполненности немного ниже.

Угрозы для газоснабжения пока нет

Текущий уровень заполненности газовых хранилищ в ЕС пока не представляет непосредственной угрозы для газоснабжения, но странам Евросоюза, по подсчетам Международного энергетического агентства (IEA), придется закупать значительно больше газа, чем летом 2023 и 2024 годов, чтобы пополнить запасы на следующий зимний сезон.

Одной из причин сокращения газовых резервов стала более холодная и безветренная погода, что привело к снижению производства энергии из ветра, объяснил Майк Фулвуд из Оксфордского института энергетических исследований. Кроме того, в начале года Украина позволила истечь сроку действия транзитного договора на поставки российского газа, который ранее доставлялся через украинские газопроводы в Европу. Это особенно сильно затронуло Австрию, Словакию и Венгрию, которые до сих пор активно закупали российский газ.

Цены на газ в Европе в последнее время выросли. Нидерландский TTF-контракт, считающийся эталоном, 22 января составил 51 евро за мегаватт-час - это самый высокий показатель с октября 2023 года. Утром 23 января цена составляла 50,29 евро за мегаватт-час.