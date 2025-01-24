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Анализ подтверждает: результат экзамена по вождению зависит от экзаменатора

Перевод: Ева Ойжинская
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Различия между экзаменаторами Транспортного департамента ранее уже обсуждались в СМИ. На переднем плане - государственный экзаменационный автомобиль категории B.
Различия между экзаменаторами Транспортного департамента ранее уже обсуждались в СМИ. На переднем плане - государственный экзаменационный автомобиль категории B. Фото: Martin Pedaja

Айре Таммик, руководитель автошколы, названной в ее честь и расположенной в Рапламаа, годами сопровождала своих учеников на их государственных экзаменах по вождению. И не для того, чтобы оказывать им поддержку, - хотя иногда это тоже необходимо, - а чтобы наблюдать за работой экзаменаторов.

Таммик рассказала, что в 2021 году на онлайн-собрании всех автошкол она прямо заявила, что рыба гниет с головы. Руководитель автошколы считает, что подходы к оцениванию у экзаменаторов Транспортного департамента сильно различаются: «О необходимости оценки государственного экзамена по вождению на основе компетенций говорили еще в 2011 году. Но в целом, на большинстве экзаменов, это не работает. Было бы лучше, если бы экзамены оценивал робот».

Недавно опубликованный анализ аналитика данных Ристо Хинно подтверждает выводы Таммик. Из анализа следует, что результат экзамена по вождению в Транспортном департаменте во многом зависит от экзаменатора.

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