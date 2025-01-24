Анализ подтверждает: результат экзамена по вождению зависит от экзаменатора

Таммик рассказала, что в 2021 году на онлайн-собрании всех автошкол она прямо заявила, что рыба гниет с головы. Руководитель автошколы считает, что подходы к оцениванию у экзаменаторов Транспортного департамента сильно различаются: «О необходимости оценки государственного экзамена по вождению на основе компетенций говорили еще в 2011 году. Но в целом, на большинстве экзаменов, это не работает. Было бы лучше, если бы экзамены оценивал робот».