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Эстония и Финляндия обратились в ЕС за помощью в борьбе с теневым флотом России

Обновлено 24 января 2025, 12:22
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Министр инфраструктуры Владимир Свет и министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне хотят получить большую поддержку от Евросоюза для борьбы с российским теневым флотом.
Министр инфраструктуры Владимир Свет и министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне хотят получить большую поддержку от Евросоюза для борьбы с российским теневым флотом. Фото: Madis Veltman

Министр инфраструктуры Владимир Свет и министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне направили письмо транспортному комиссару Европейской комиссии Апостолосу Цицикостасу, в котором попросили усилить поддержку Европейского союза в борьбе с российским теневым флотом.

По словам министров, теневой флот России представляет серьезную угрозу безопасности и окружающей среде Европейского союза, особенно в регионе Балтийского моря.

«Теневой флот часто состоит из старых и технически изношенных судов, которые зачастую не имеют достаточной страховой защиты и могут быть непригодны для плавания в условиях льдов. Эти суда представляют большую опасность как для окружающей среды, так и для критической инфраструктуры Балтийского моря», - написали Владимир Свет и Лулу Ранне.

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