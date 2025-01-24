Министр инфраструктуры Владимир Свет и министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне направили письмо транспортному комиссару Европейской комиссии Апостолосу Цицикостасу, в котором попросили усилить поддержку Европейского союза в борьбе с российским теневым флотом.
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Эстония и Финляндия обратились в ЕС за помощью в борьбе с теневым флотом России
По словам министров, теневой флот России представляет серьезную угрозу безопасности и окружающей среде Европейского союза, особенно в регионе Балтийского моря.