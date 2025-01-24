Эстония и Финляндия обратились в ЕС за помощью в борьбе с теневым флотом России

«Теневой флот часто состоит из старых и технически изношенных судов, которые зачастую не имеют достаточной страховой защиты и могут быть непригодны для плавания в условиях льдов. Эти суда представляют большую опасность как для окружающей среды, так и для критической инфраструктуры Балтийского моря», - написали Владимир Свет и Лулу Ранне.