Жительница Вирумаа, торгующая вещами через Facebook Marketplace, стала жертвой мошеннической схемы. Злоумышленники сумели выманить у нее данные и украсть 10 000 евро с ее банковского счета, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.
Продавец потерял 10 000 евро из-за поддельной сделки на Marketplace
С продавцом связалась потенциальная покупательница и выразила желание приобрести два товара через Facebook Marketplace. Для отправки покупки мошенница предложила воспользоваться якобы сервисом Omniva, где жительнице Вирумаа нужно было подтвердить сделку, введя свои коды Mobiil-ID.
После завершения этой «операции» продавец начала сомневаться в подлинности сделки. Она проверила свой банковский счет и обнаружила подозрительные транзакции.
Осознав проблему, владелица счета немедленно обратилась в банк, где ей удалось заблокировать операции на сумму 27 000 евро. Однако к этому моменту мошенники уже успели вывести 10 000 евро, которые вернуть не удалось.
На данный момент полиция занимается расследованием инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства мошенничества.