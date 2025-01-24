Продавец потерял 10 000 евро из-за поддельной сделки на Marketplace

С продавцом связалась потенциальная покупательница и выразила желание приобрести два товара через Facebook Marketplace. Для отправки покупки мошенница предложила воспользоваться якобы сервисом Omniva, где жительнице Вирумаа нужно было подтвердить сделку, введя свои коды Mobiil-ID.

После завершения этой «операции» продавец начала сомневаться в подлинности сделки. Она проверила свой банковский счет и обнаружила подозрительные транзакции.

Осознав проблему, владелица счета немедленно обратилась в банк, где ей удалось заблокировать операции на сумму 27 000 евро. Однако к этому моменту мошенники уже успели вывести 10 000 евро, которые вернуть не удалось.

На данный момент полиция занимается расследованием инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства мошенничества.