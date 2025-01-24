Нотариусы пресекают попытки мошенничества с недвижимостью

Как следует из отчета Нотариальной палаты за 2024 год, в прошлом году нотариусы отказались заверять несколько сделок, в которых пожилые люди подвергались давлению со стороны своих родственников. Эти попытки могли привести к принятию решений, наносящих вред интересам старшего поколения.