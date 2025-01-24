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Нотариусы пресекают попытки мошенничества с недвижимостью

Перевод: Вера Копти
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Нотариус. Иллюстративное фото.
Нотариус. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как следует из отчета Нотариальной палаты за 2024 год, в прошлом году нотариусы отказались заверять несколько сделок, в которых пожилые люди подвергались давлению со стороны своих родственников. Эти попытки могли привести к принятию решений, наносящих вред интересам старшего поколения.

Задача нотариуса при заверении сделок заключается в защите более слабой стороны, выяснении всех значимых обстоятельств и уверенности в том, что участники полностью понимают суть сделки и возможные последствия.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, опыт нотариусов показывает, что количество попыток проведения проблемных сделок растет.

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