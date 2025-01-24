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Генпрокуратура Литвы рассказала об обысках в Эстонии и аресте гражданина России

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Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис (слева) получает от президента Эстонии Алара Кариса Орден Орлиного креста 3-й степени, как человек, чья преданность своему делу и обществу сделала жизнь в Эстонии лучше.
Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис (слева) получает от президента Эстонии Алара Кариса Орден Орлиного креста 3-й степени, как человек, чья преданность своему делу и обществу сделала жизнь в Эстонии лучше. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Rus.Postimees узнал некоторые подробности уголовного дела о поставках западных технологий в Россию, которое расследуется в Литве. В рамках этого разбирательства следственные мероприятия прошли, в том числе, в Эстонии.

21 января Генпрокуратура Литвы сообщила о серии обысков, которые прошли в Эстонии, Латвии и Литве, и задержании десяти человек, которых подозревают в причастности к обходу антироссийских санкций.

Один из фигурантов дела арестован. Им оказался гражданин РФ с ВНЖ Литвы. Его имя не раскрывается.

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