Rus.Postimees узнал некоторые подробности уголовного дела о поставках западных технологий в Россию, которое расследуется в Литве. В рамках этого разбирательства следственные мероприятия прошли, в том числе, в Эстонии.
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Генпрокуратура Литвы рассказала об обысках в Эстонии и аресте гражданина России
21 января Генпрокуратура Литвы сообщила о серии обысков, которые прошли в Эстонии, Латвии и Литве, и задержании десяти человек, которых подозревают в причастности к обходу антироссийских санкций.
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