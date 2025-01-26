В очередном выпуске подкаста «Мягко говоря» Анита и Ева поговорили с практикующим антропологом Кариной Вабсон об изменении климата и узнали, почему эта тема всегда вызывает у людей бурю эмоций, насколько силен голос молодежи в этом вопросе и что будет с Эстонией в случае, если мы не перестанем относится к изменению климата серьезнее.
Спасут ли зумеры планету и как через 50 лет будут выглядеть города Эстонии?
Ева: Если Северная Европа окажется в относительно выгодном положении по сравнению с южными странами, может ли климатическая миграция помочь Эстонии в борьбе с демографическим кризисом?
Карина: Гайя Винс в своей книге Nomad Century (англ. Век кочевников - прим. ред.) написала, что мы сможем уместить в северном полушарии всех, кто сильнее всего пострадает от изменения климата, особенно тех, кто живет вблизи экватора или южнее. Они все двинутся сюда и мы будем должны дать им это место. Она также писала, что, скорее всего, в результате климатической миграции в Эстонии вместо маленьких городов будут мегаполисы. Это, конечно, если мы протянем руку помощи.
Анита: А как убедить людей начать что-то делать с изменением климата уже сейчас?
Карина: Надо оказывать влияние на политиков. Люди должны требовать. Обычно революции случаются, когда качество жизни настолько снижается, что тебе уже нечего терять. Тогда люди выходят на улицы. Наверное, нужно дождаться этого момента.
Также в этом выпуске подкаста:
- Как разные поколения относятся к изменениям климата?
Молодежь действительно взволнована или это просто тренд?
Почему люди скептически настроены к теме изменения климата?
Достаточно ли мер, которые принимает Эстония? Или ее влияние слишком незначительно?
Карина упоминает в подкасте:
- Шведский ученый Андреас Малм предлагает заменить термин «антропоцен», использующийся для описания современной эпохи, на более точное, по его мнению, определение - «капиталоцен» («эра капитала»);
- Серия статей This is Climate Breakdown от издания The Guardian;
- Книга Nomad Century: How to Survive the Climate Upheaval авторства Гайи Винс.
О подкасте
«Мягко говоря» - подкаст, где ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская обсуждают современные социальные и культурные явления. Мы говорим о том, что вызывает вопросы и споры между поколениями, размышляем о переменах, с которыми сталкивается общество, и исследуем, как эти процессы проявляются в Эстонии. Это разговор о том, что формирует нашу реальность здесь и сейчас, с желанием лучше понять друг друга и мир вокруг.
Название «Мягко говоря» - важный элемент идентичности подкаста. Оно символизирует мягкость и гибкость, которые необходимы в сложных обсуждениях. С одной стороны, это ироничная отсылка к традиционным представлениям о женственности. С другой - напоминание о том, что мягкость вовсе не исключает уверенности и смелости. Здесь говорят о важном: о сложностях, которые нас окружают, но говорят так, чтобы провоцировать размышления, а не конфликты.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте произведения под названием Coffee for dinner.