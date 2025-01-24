Если перед инаугурацией Дональда Трампа в Кремле царило праздничное настроение, вызванное его заявлениями о том, что он понимает Россию, то всего через несколько дней этот праздник сменился тревогой и даже шоком. Президент США сделал два значимых заявления, касающихся России и завершения войны в Украине.
В среду он написал в своей социальной сети Truth Social, что введет жесткие санкции против России и ее союзников, если Москва не подпишет мирное соглашение с Украиной. А в четверг, обращаясь к Всемирному экономическому форуму в Давосе, Трамп заявил, что снижение цен на нефть на мировом рынке могло бы немедленно положить конец войне в Украине, и призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК поспособствовать этому.
Если первое заявление вызвало бурю в русскоязычном информационном пространстве, от кремлевских пропагандистов до оппозиции Путина, то второе продемонстрировало метод давления на российскую экономику. У Трампа, вероятно, больше шансов повлиять на Саудовскую Аравию, чем у его предшественника Джо Байдена, чьи попытки регулировать цены на нефть успеха не принесли.
Первое заявление Трампа заслуживает отдельного внимания из-за его манипулятивной конструкции. В нем прозвучали такие мотивы, как «у меня очень хорошие отношения с Путиным, и они помогли нам одержать победу во Второй мировой войне», а также «я не хочу этого делать, но если выбора не останется…». Эти слова ударили по одному из центральных исторических нарративов Кремля, который утверждает, что СССР одержал победу во Второй мировой войне самостоятельно. Фраза «я не хочу, но если вы не прислушаетесь…» напоминает риторику, которую сама Россия использует для демонстрации своей силы.
Z-патриоты встретили слова Трампа с яростью. Пропагандистка Ольга Скабеева в эфире возмущалась: «Как он смеет говорить, что мы им помогли?». Этот тезис сопровождался традиционными заявлениями, что с Россией нельзя разговаривать в таком тоне.
Контрастом к этому стала реакция пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он выступил со сдержанным комментарием, сказав, что «у Трампа свой стиль», и добавил, что «с ним нельзя во всем соглашаться».
Многие украинские комментаторы, такие как Роман Цымбалюк, считают, что договоренность между Трампом и Путиным теперь уже невозможна. Некоторые российские Z-патриоты также усомнились в том, что их встреча вообще может состояться.
По мнению Цымбалюка, Путин воспринял замечание Трампа о Второй мировой войне как личное оскорбление. Комментатор также напомнил, что еще во время предвыборной кампании Трамп говорил, что Россию невозможно победить, так как она одолела Наполеона и Гитлера.
Сдержанный комментарий Пескова на высказывания Трампа вряд ли может указывать на отступление Кремля - в это, как правило, не верят. Однако внимание ряда аналитиков (Олега Белоусова, Майкл Наки и других) привлекли сообщения Reuters, что Путин якобы заявил своему ближнему окружению, что цели «специальной военной операции» достигнуты, и теперь следует сосредоточиться на экономике. Reuters утверждает, что эту информацию подтвердили пять разных источников.
Какой из этого можно сделать вывод? Во-первых, если утверждения о новых настроениях Путина соответствуют действительности, то очевидно, что в его окружении происходит утечка информации. Во-вторых, если эти сведения ложны (что, возможно, более логично), то это указывает на наличие в окружении Путина людей, которые заинтересованы в создании такого «информационного капкана» и, вероятно, стремятся таким образом повлиять на его политику.
Майкл Наки в своем комментарии ищет ответы на вопросы, что именно Трамп готов предложить Путину и с чем последний мог бы согласиться. Судя по нынешним заявлениям, предложение Трампа могло бы включать заморозку линии фронта, отказ от стремления Украины к членству в НАТО и, как компенсацию, предоставление Украине каких-то гарантий безопасности. Однако, по мнению Наки, Путин не сможет согласиться на такое соглашение по двум причинам.
Во-первых, это означало бы размещение западных миротворцев на территориях, которые Россия никогда фактически не захватывала, но объявила своими (в частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях). Во-вторых, Путин и его Z-патриоты просто не способны на такой шаг из-за своей фанатичной позиции.
Отсюда вывод: никакого соглашения, скорее всего, не будет. Вместо этого возможен новый этап холодной войны и игра на нервах. В этом контексте особенно важно заявление Трампа на Давосском форуме, где он подчеркнул, что давление на Россию должно осуществляться через снижение цен на нефть, что окончательно разрушит экономику страны, которая и так находится в плохом состоянии. Можно предположить, что дипломатические переговоры с Саудовской Аравией по этому поводу уже ведутся.
Реализуется ли такая неореагановская стратегия, пока неизвестно. Однако надежда на то, что Трамп сможет загнать Путина в угол, «потому что он не может позволить себе выглядеть слабым», сейчас сильна как никогда. Напомним, что перед инаугурацией Трампа в Кремле праздновали его заявления о понимании России. Теперь же очевидно, что этот праздник оказался кратковременным и завершился так же быстро, как и начался.
Александр Кушнар в своем материале для Newsader отмечает, что ключ к дальнейшей эскалации теперь находится в руках Трампа. Майкл Наки, в свою очередь, подчеркивает, что для Трампа не существует морали, а работает только позиция силы. Это, возможно, неприятно, но именно такой подход может стать решающим инструментом в борьбе с путинской Россией. На эту же мысль намекает и недавний комментарий Юрия Швеца, который обычно весьма критичен в отношении Трампа.