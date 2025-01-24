ОБЗОР От восторга до разочарования: слова Трампа ударили по больным точкам Кремля

Майкл Наки в своем комментарии ищет ответы на вопросы, что именно Трамп готов предложить Путину и с чем последний мог бы согласиться. Судя по нынешним заявлениям, предложение Трампа могло бы включать заморозку линии фронта, отказ от стремления Украины к членству в НАТО и, как компенсацию, предоставление Украине каких-то гарантий безопасности. Однако, по мнению Наки, Путин не сможет согласиться на такое соглашение по двум причинам.

Во-первых, это означало бы размещение западных миротворцев на территориях, которые Россия никогда фактически не захватывала, но объявила своими (в частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях). Во-вторых, Путин и его Z-патриоты просто не способны на такой шаг из-за своей фанатичной позиции.

Отсюда вывод: никакого соглашения, скорее всего, не будет. Вместо этого возможен новый этап холодной войны и «игра на нервах». В этом контексте особенно важно заявление Трампа на Давосском форуме, где он подчеркнул, что давление на Россию должно осуществляться через снижение цен на нефть, что окончательно разрушит экономику страны, которая и так находится в плохом состоянии. Можно предположить, что дипломатические переговоры с Саудовской Аравией по этому поводу уже ведутся.

Реализуется ли такая неореагановская стратегия, пока неизвестно. Однако надежда на то, что Трамп сможет загнать Путина в угол, «потому что он не может позволить себе выглядеть слабым», сейчас сильна как никогда. Напомним, что перед инаугурацией Трампа в Кремле праздновали его заявления о «понимании» России. Теперь же очевидно, что этот праздник оказался кратковременным и завершился так же быстро, как и начался.

Александр Кушнар в своем материале для Newsader отмечает, что ключ к дальнейшей эскалации теперь находится в руках Трампа. Майкл Наки, в свою очередь, подчеркивает, что для Трампа не существует морали, а работает только позиция силы. Это, возможно, неприятно, но именно такой подход может стать решающим инструментом в борьбе с путинской Россией. На эту же мысль намекает и недавний комментарий Юрия Швеца, который обычно весьма критичен в отношении Трампа.