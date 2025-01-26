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Фото Жителей Эстонии призывают к осторожности: эти зарядные устройства могут ударить током

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Зарядное устройство. Фото иллюстративное.
Зарядное устройство. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В ЕС обнаружены зарядные устройства, которые представляют угрозу для людей, которые ими пользуются. Не исключено, что эти опасные зарядки хранятся и в домах жителей Эстонии.

В регистре опасной продукции Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии в январе появились два зарядных устройства. У департамента есть основания подозревать, что эта опасная продукция могла оказаться и у эстонских потребителей.

Зарядное устройство бренда Redox опасно для пользователя.
Зарядное устройство бренда Redox опасно для пользователя. Фото: RAPEX
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