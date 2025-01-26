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Видео Вы не знали, но хотели спросить? Тренер отвечает на главные вопросы про растяжку и тазовое дно, а также дает комплекс главных упражнений

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Тренировка по растяжке, тренер Анна Багаутдинова помогает ученице растянуть внутренние мышцы бедра.
Тренировка по растяжке, тренер Анна Багаутдинова помогает ученице растянуть внутренние мышцы бедра. Фото: Личный архив автора

Приглашаем на растяжку, за три недели посадим на шпагат – объявлений о том, что нам могут вернуть былую гибкость и даже добавить ее там, где никогда не было, сейчас полно. Любопытно? Не то слово. А говорят, еще и полезно.

Поэтому, когда я увидела, что тренер Анна Багаутдинова объявила набор на курс по растяжке и укреплению тазового дна, решила записаться и испытать на собственной шкуре, что же это такое. В основном же народ только худеет и делится опытом, как сбросить килограммы. А про растяжку информации нет.

Опыт свой просто описывать будет скучно, поэтому мы с тренером выделили главные вопросы, которые задают люди и решили поступить следующим образом. Тренер объясняет, что и как, а журналист делится личным опытом.

Вводная информация: занятия по растяжке и укреплению тазового дна проводились раз в неделю – в остальное время предполагалось, что мы будем заниматься дома (комплекс упражнений очень удобный и позволяет занятия в домашних условиях) или же подкрепим тренировки работой в тренажерном зале.

Я свой эксперимент поделила на две части: первые две недели занималась просто в группе, а оставшиеся две недели дополняла трехразовыми тренировками в зале: силовыми плюс растяжка. По итогам месяца могу сказать, что эффект есть – главное, слушать тренера и не сачковать.

Итак, вопросы, ответы и волшебные упражнения:

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