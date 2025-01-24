В конкурсе «Бетонное строение 2024 года» участвует 12 зданий и сооружений

«На нашем конкурсе представлены разнообразные строения, начиная с мощного промышленного комплекса, высотного коммерческого и жилого здания и своеобразного главного здания полиции безопасности до яхт-клуба, певческого поля и детского сада»,- сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.

«Бетон является устойчивым материалом, который в руках специалистов способен исполнять как функциональные, так и эстетические функции»,- добавил он.

Старейший в Эстонии строительный конкурс, который в нынешнем году проводится в двадцать пятый раз, демонстрирует жизнеспособность и преемственность бетонного строительства.

Жюри конкурса «Бетонное строение 2024 года» выбрало из числа представленных предложений в качестве номинантов 12 строений.

На титул победителя конкурса претендуют Химический завод Enefit 280-2, деревня Аувере, волость Вайвара, Ида-Вирумаа.

Отель Hampton by Hilton, Тартуское шоссе 49, Кесклинн, Таллинн.

Звуковая скульптура «ONKAI» на острове Хонсю, Япония.

Комплекс зданий Департамента полиции безопасности, Луйзе 1, Кесклинн, Таллинн.

III этап квартала Каларанна, Каларанна, 8, Пыхья-Таллинн, Таллинн.

Портовое здание яхт-клуба «Калев», Масти 16, Пирита, Таллинн.

Кейлаское певческое поле, Лаулувяльяку, 1, Кейла, Харьюмаа.

Детский сад Мяннику, Краави, 4, Нымме, Таллинн.

Бетонные работы по адресу Ратаскаэву, 5 - Bombay Club, Ратаскаэву 5, Кесклинн, Таллинн.

Дача «Suvila XXXI», Сувила, 31, Пяэскюла, Таллинн.

Многоквартирные дома Тихасе, Сыпрузе 26 и 28, Кристийне, Таллинн.

Коммерческое и жилое здание Вектор, Пярнуское шоссе 137, Кесклинн, Таллинн.

В жюри, проводящегося в двадцать пятый раз конкурса, входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий по строительным консультациям, Эстонского союза производителей строительных материалов, Heidelberg Materials Kunda и представители прессы, освещающей строительные темы.

Жюри конкурса начало работу в январе.

Победитель будет объявлен на Дне бетона 20 марта.

С фотографиями объектов-номинантов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.