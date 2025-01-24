В организованном Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурсе «Бетонное строение 2024 года» участвует 12 строений.
В конкурсе «Бетонное строение 2024 года» участвует 12 зданий и сооружений
«На нашем конкурсе представлены разнообразные строения, начиная с мощного промышленного комплекса, высотного коммерческого и жилого здания и своеобразного главного здания полиции безопасности до яхт-клуба, певческого поля и детского сада»,- сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.
«Бетон является устойчивым материалом, который в руках специалистов способен исполнять как функциональные, так и эстетические функции»,- добавил он.
Старейший в Эстонии строительный конкурс, который в нынешнем году проводится в двадцать пятый раз, демонстрирует жизнеспособность и преемственность бетонного строительства.
Жюри конкурса «Бетонное строение 2024 года» выбрало из числа представленных предложений в качестве номинантов 12 строений.
На титул победителя конкурса претендуют
- Химический завод Enefit 280-2, деревня Аувере, волость Вайвара, Ида-Вирумаа.
- Отель Hampton by Hilton, Тартуское шоссе 49, Кесклинн, Таллинн.
- Звуковая скульптура «ONKAI» на острове Хонсю, Япония.
- Комплекс зданий Департамента полиции безопасности, Луйзе 1, Кесклинн, Таллинн.
- III этап квартала Каларанна, Каларанна, 8, Пыхья-Таллинн, Таллинн.
- Портовое здание яхт-клуба «Калев», Масти 16, Пирита, Таллинн.
- Кейлаское певческое поле, Лаулувяльяку, 1, Кейла, Харьюмаа.
- Детский сад Мяннику, Краави, 4, Нымме, Таллинн.
- Бетонные работы по адресу Ратаскаэву, 5 - Bombay Club, Ратаскаэву 5, Кесклинн, Таллинн.
- Дача «Suvila XXXI», Сувила, 31, Пяэскюла, Таллинн.
- Многоквартирные дома Тихасе, Сыпрузе 26 и 28, Кристийне, Таллинн.
- Коммерческое и жилое здание Вектор, Пярнуское шоссе 137, Кесклинн, Таллинн.
В жюри, проводящегося в двадцать пятый раз конкурса, входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий по строительным консультациям, Эстонского союза производителей строительных материалов, Heidelberg Materials Kunda и представители прессы, освещающей строительные темы.
Жюри конкурса начало работу в январе.
Победитель будет объявлен на Дне бетона 20 марта.
С фотографиями объектов-номинантов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.