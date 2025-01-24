ФОТО Литва обновляет флот: на вооружение поступает футуристичный патрульный корабль

88-метровый корабль с шириной 17 метров способен действовать как в мелководных, так и в глубоководных районах. Он оснащен двигателями мощностью 6 мегаватт, развивает скорость более 18 узлов и вмещает экипаж от 30 до 60 человек. Корабль обладает улучшенными маневренными характеристиками.