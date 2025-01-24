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ФОТО Литва обновляет флот: на вооружение поступает футуристичный патрульный корабль

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Цифровая модель усовершенствованного патрульного корабля «Перкунас» Военно-морских сил Литвы.
Цифровая модель усовершенствованного патрульного корабля «Перкунас» Военно-морских сил Литвы. Фото: Western Shipyard Group

Литва обновляет свой военно-морской флот с помощью проекта патрульного корабля «Перкунас». Проект, разработанный под руководством литовской компании Western Baltic Engineering в сотрудничестве с датскими партнерами, является важным шагом в модернизации морской обороны страны.

88-метровый корабль с шириной 17 метров способен действовать как в мелководных, так и в глубоководных районах. Он оснащен двигателями мощностью 6 мегаватт, развивает скорость более 18 узлов и вмещает экипаж от 30 до 60 человек. Корабль обладает улучшенными маневренными характеристиками.

«Перкунас» разработан как универсальная платформа, способная решать различные задачи обеспечения морской безопасности. Его планируется использовать для патрулирования, защиты критически важной инфраструктуры и выполнения стратегических операций, таких как борьба с терроризмом, разведка и противоминная деятельность.

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