Литва обновляет свой военно-морской флот с помощью проекта патрульного корабля «Перкунас». Проект, разработанный под руководством литовской компании Western Baltic Engineering в сотрудничестве с датскими партнерами, является важным шагом в модернизации морской обороны страны.
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ФОТО ⟩ Литва обновляет флот: на вооружение поступает футуристичный патрульный корабль
88-метровый корабль с шириной 17 метров способен действовать как в мелководных, так и в глубоководных районах. Он оснащен двигателями мощностью 6 мегаватт, развивает скорость более 18 узлов и вмещает экипаж от 30 до 60 человек. Корабль обладает улучшенными маневренными характеристиками.