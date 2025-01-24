Международная шахматная федерация допустила россиян и белорусов до участия в юношеских командных турнирах

Напомним, что с 2022 года – когда Россия развязала войну в Украине – спортсмены стран-агрессоров были отстранены от международных соревнований. Сейчас шахматистам разрешено вернуться в международный спорт, но без гимна и флага своей страны.

«Совет FIDE постановил: разрешить участие команд, состоящих из нейтральных спортсменов, в юношеских (до 18 лет) соревнованиях и турнирах для игроков с ограниченными возможностями; подтвердить, что все уже существующие ограничения в отношении национальной символики нейтральных спортсменов в отдельных мероприятиях будут применяться к командам, состоящим из нейтральных спортсменов», - сообщает FIDE.

«Это решение отражает приверженность FIDE балансу между инклюзивностью и ответственностью, - прокомментировал заместитель президента FIDE Вишванатан Ананд, - Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта».