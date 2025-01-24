Рекорд Евросоюза Эстонские пенсионеры вынуждены работать вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом

Согласно опубликованным в декабре данным Евростата, в Эстонии 54,9 процента людей продолжают работать после выхода на пенсию, что является рекордным показателем среди стран ЕС. На втором месте - Латвия, где работают 44,2 процента пенсионеров, а на третьем месте - Литва с 43,7 процента.

Управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон отметил, что сам факт работы в пенсионном возрасте не является проблемой, но ситуация становится тревожной, так как большинство людей работают по финансовым причинам. Согласно данным, 31,6 процента работающих пенсионеров в Эстонии продолжают трудиться, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. При этом каждый четвертый пенсионер работает из-за привлекательности дополнительного заработка.