Если большинство европейцев при выходе на государственную пенсию начинает наслаждаться заслуженным отдыхом, то в Эстонии, по данным Евростата, продолжает работать 54,9 процента пенсионеров. Это самый высокий показатель в Европейском союзе. Причина проста: более половины работающих пенсионеров в Эстонии трудятся из-за необходимости дополнительного дохода.
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Рекорд Евросоюза ⟩ Эстонские пенсионеры вынуждены работать вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом
Согласно опубликованным в декабре данным Евростата, в Эстонии 54,9 процента людей продолжают работать после выхода на пенсию, что является рекордным показателем среди стран ЕС. На втором месте - Латвия, где работают 44,2 процента пенсионеров, а на третьем месте - Литва с 43,7 процента.