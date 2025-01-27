Пить или не пить? Как вести более здоровый образ жизни и с чего начать

Практически у любого человека хотя бы в каком-то объеме присутствуют вредные привычки, и далеко не у всех и не всегда легко получается от них избавиться. О том, какие не самые добродетельные пристрастия особенно опасны и как с ними бороться, в передаче Rus.Postimees «На кухне» расскажут терапевт по питанию Александра Гаген и главный редактор портала Gloss Тамара Тютина. Смотрите передачу «На кухне»​ в прямом эфире сегодня, 27 января в 14:00.