Практически у любого человека хотя бы в каком-то объеме присутствуют вредные привычки, и далеко не у всех и не всегда легко получается от них избавиться. О том, какие не самые добродетельные пристрастия особенно опасны и как с ними бороться, в передаче Rus.Postimees «На кухне» расскажут терапевт по питанию Александра Гаген и главный редактор портала Gloss Тамара Тютина. Смотрите передачу «На кухне» в прямом эфире сегодня, 27 января в 14:00.
Пить или не пить? Как вести более здоровый образ жизни и с чего начать
Новый год всегда вдохновляет людей начать новую жизнь, привнести в нее новые, полезные привычки и отказаться от вредных. Как нужно себя вести, чтобы не растерять соответствующий пыл?
Кто-то мечтает похудеть, кто-то обещает себе начать бегать, кто-то намеревается навсегда отказаться от алкоголя. Последнему способствует, например, акция «Сухой январь», которая более 10 лет назад появилась в Великобритании. Эффективно ли участие в таких программах?
Почему изменить свой образ жизни бывает так непросто, как это сделать и к кому обратиться за помощью?
Смотрите в прямом эфире!