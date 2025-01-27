Новый год всегда вдохновляет людей начать новую жизнь, привнести в нее новые, полезные привычки и отказаться от вредных. Как нужно себя вести, чтобы не растерять соответствующий пыл? Есть ли безопасная доза алкоголя или спиртное нам только вредит? С чего начать свой путь к более здоровому образу жизни? На эти вопросы в передаче Rus.Postimees «На кухне» попытались ответить терапевт по питанию Александра Гаген и главный редактор портала Gloss Тамара Тютина.
Выдержки из беседы:
Екатерина Чернова: - Новый год, новые начинания. Все пытаются привнести какие-то новые привычки в свою жизнь и избавиться от старых. Кто-то мечтает похудеть, кто-то обещает начать себе бегать, кто-то намеревается навсегда отказаться от алкоголя или снизить его потребление. Саша, к тебе как к терапевту по питанию обращаются чаще с запросом похудеть или изменить свой образ жизни, как-то его улучшить?
Александра Гаген: - Могу сказать, что ни разу за всю мою практику ко мне не пришел человек, который сказал бы «Слушай, помоги мне изменить мои привычки. Я так хочу начать здоровый образ жизни». Человек приходит уже с какой-то конкретной проблемой, то есть у нас есть или лишний вес, или уже проблемы со здоровьем. Когда уже совсем всё плохо, и через месяц уже операция. Никто не начинает ничего делать заранее, к сожалению.
Чернова: - А как же «похудеть к лету»?
Гаген: - Это само собой. Но в начале «к 8 марта», потом после 8 марта начинается уже «к лету». Летом такое затишье наступает небольшое, потому что все гуляют и дальше уже где-то с октября начинают готовиться к Новому году. И вот с таким круговоротом чаще всего люди и ходят обычно. Где-то четыре раза в году приходит такое стремление - «Ну всё! С понедельника я начинаю собой заниматься». Сразу скажу, что понедельник - это самый неудачный день для того, чтобы начинать вообще что-то делать. Практика показывает, что если начал с понедельника - всё, сто процентов далеко никуда не уедешь. Вот если ты начал с пятницы, перед выходными, то вот тут сила воля уже есть.
Чернова: - Тамара, я знаю, что ты не пьешь алкоголь вроде как 17 лет. Почему?
Тамара Тютина: - Не потому что это вредно для здоровья. Для меня это никогда не было аргументом. На самом деле, причина очень банальная, я никогда не любила сам вкус алкоголя. У меня было две причины, по которым я выпивала - во-первых, расслабиться, раскрепоститься. Во-вторых, наверное, чтобы быть своей в компании подростков, с которыми я когда-то общалась. А потом я познакомилась с близкими мне по духу людьми, с которыми я была полностью самой собой и не надо было ни под кого подстраиваться. Я, кстати, не давала себе обещание больше не пить, просто всё произошло естественным образом и я поймала себя на мысли, что уже прошел год, я не пью и не хочу.
Чернова: - Я знаю, что ты в прошлом году решила приблизиться к максимально здоровому образу жизни и бросила курить. Сколько лет ты до этого курила?
Тютина: - Да, кстати, тоже забавно, что я всё это время не пила, но двадцать лет я курила. Страшная цифра. У меня давно уже приходили мысли, что надо бросать, потому что ничего хорошего в этом нет. И вот я потихоньку стала сокращать количество сигарет.
Чернова: - В январе проходит акция «Сухой январь». Акция британская, но я заметила, что мои знакомые решили не пить в январе. Я тоже решила присоединиться к ним, но моя мотивация держалась ровно до того момента, как моя двухлетняя дочь устроила мне пять истерик подряд. Я думаю, у многих людей та же проблема: как только возникает стресс, мы начинаем его либо заедать, либо запивать. Либо делаем всё одновременно. Саша, как с этим бороться?
Гаген: - В таких ситуациях я говорю, что поможет психотерапевт. Потому что не бывает, что мы заедаем просто так. Мы настолько привыкаем к тому, что для снятия стресса, для получения удовольствия используем какие-то быстрые и очень легкие способы, а самые легкие способы - это как раз еда и алкоголь. На самом деле, перенастроить мозг можно. Есть люди, которые вообще не понимают, как заедать стресс. Вместо этого они пойдут в спортзал, на прогулку, кто-то устроит себе контрастный душ. Когда я очень устала, то начинаю смотреть какие-нибудь видеолекции по искусству или по истории, то есть мне нужно загрузить свой мозг какой-то интеллектуальной деятельностью, которая не связана с моей работой. Чем больше я начинаю вовлекаться в то, что я смотрю, я получаю удовольствие и уже не думаю о еде. Помогает и физическая нагрузка. Если я понимаю, что устала настолько, что мне нужно очень серьезно перезагрузиться, то у меня дома есть коврик, гантели, и даже в зал идти не надо.
Чернова: - Если всё-таки начинать здоровый образ жизни и пытаться снизить дозу алкоголя, стоит ли отказываться от него совсем или можно всё-таки чуть-чуть пить? Есть ли безопасная доза?
Гаген: - Я сторонник того, что безопасной дозы алкоголя не существует. В любом случае алкоголь для нашего организма токсичен. Я сейчас открою страшную тайну: кроме воды и соли все продукты и все напитки для нашего организма изначально как бы чужеродные. Вода и соль - это то, что внутри нашего организма есть, они присутствуют сами по себе. Поэтому алкоголь - яростный вредитель. В этом плане однозначно не советую «по чуть-чуть и каждый день». Клетки печени под действием алкоголя повреждаются, они не успевают восстанавливаться. Это путь в никуда. Если мы понимаем, что очень сложно отказаться от алкоголя сразу и прекратить его пить, тогда просто определите для себя какие-то более комфортные дозировки, если можно так высказаться. Один бокал в неделю - это хорошо.
Чернова: - Как раз сейчас потребление алкоголя в Эстонии составляет поллитра водки или две с половиной бутылки вина в неделю. Ну, мне кажется, это какое-то просто безумное количество. Я понимаю, что на самом деле очень многое зависит от твоего социума: с кем ты, так сказать, тусуешься. И бывает действительно сложно отказаться от какой-то привычки - алкоголя, курения, плохой еды - когда ты приходишь в компанию веселиться в пятницу вечером, в субботу вечером. И вот тут возникает такой вопрос: Тамара, как ты не спилась?
Тютина: - У меня вокруг много соблазнов. У меня плюс ещё работа такая, что я постоянно хожу на мероприятия, где наливают, но мне это просто неинтересно. То есть я себя нормально чувствую. Вопрос в другом - как чувствуют окружающие меня люди выпивают, а рядом с ними трезвый человек.
Чернова: - Ты по-любому сталкиваешься или сталкивалась с вопросами, почему ты не пьешь. Или люди начинают тебя провоцировать: «давай, выпей, подумаешь, один бокальчик».
Тютина: - Не, мои друзья знают, и таких предложений в принципе не бывает. Ну даже в шутку уже не бывает. Какие-то знакомые, да, спрашивают. Но когда я говорю, сколько лет не пью, то вопросов уже нет.
Гаген: - Обычно, если говоришь, что не будешь пить все сразу говорят: «Ты что, болеешь?»
Чернова: - Теперь немного затронем тему питания. Недавно Институт развития здоровья опубликовал обновленные рекомендации. По-прежнему специалисты настаивают, что нам нужно есть меньше мяса, больше овощей, фруктов, ягод. Надо снизить потребление алкоголя. Но когда провели исследование, как питается обычный житель Эстонии, то оказалось, что на столе у нас очень много мяса, обработанных продуктов, очень мало овощей и фруктов, много молочных продуктов с добавленным сахаром и много сладостей. В общем, получается, что мы живем совсем неправильно.
Гаген: - Когда я задаю людям, с которыми я работаю, вопрос: а где у вас в меню овощи? То слышу объяснения, что в наших магазинах настолько мало хороших овощей, а те, которые хорошие, стоят безумных денег, что лучше он съест кусок мяса, чем купит овощи. Но здесь опять же у меня сразу возникает вопрос. Во-первых, в какие магазины вы ходите, что там какие-то запредельные цены? Хотя цены запредельные сейчас у нас, наверное, уже почти везде. С другой стороны, совсем не обязательно идти за свежей малиной. Можно купить замороженную малину, она ничем не хуже свежей, а в чём-то даже лучше. У нас очень много замороженных овощей продается. У нас есть наша дорогая, любимая, квашеная эстонская капуста - прекрасный продукт. Не надо покупать пластмассовые помидоры, это совершенно не является необходимостью в зимний период. Много других овощей, которыми можно компенсировать. В такой ситуации, что называется, волка ноги кормят. Прошли, посмотрелись по скидкам, пошли в те магазины, где сейчас можно купить овощи по более-менее адекватной цене, купили. Потому что есть просто мясо - это не вариант.
Потом мы получаем результаты анализов, и видим, что практически у каждого третьего повышенный уровень холестерина. Холестерин сейчас молодеет какими-то катастрофическими, семимильными шагами. И фастфуд и всё прочее заменяют нам другую нормальную еду, потому что это быстро и кажется, что как будто дешевле. На самом деле, совершенно нет.
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