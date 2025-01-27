Гаген: - В таких ситуациях я говорю, что поможет психотерапевт. Потому что не бывает, что мы заедаем просто так. Мы настолько привыкаем к тому, что для снятия стресса, для получения удовольствия используем какие-то быстрые и очень легкие способы, а самые легкие способы - это как раз еда и алкоголь. На самом деле, перенастроить мозг можно. Есть люди, которые вообще не понимают, как заедать стресс. Вместо этого они пойдут в спортзал, на прогулку, кто-то устроит себе контрастный душ. Когда я очень устала, то начинаю смотреть какие-нибудь видеолекции по искусству или по истории, то есть мне нужно загрузить свой мозг какой-то интеллектуальной деятельностью, которая не связана с моей работой. Чем больше я начинаю вовлекаться в то, что я смотрю, я получаю удовольствие и уже не думаю о еде. Помогает и физическая нагрузка. Если я понимаю, что устала настолько, что мне нужно очень серьезно перезагрузиться, то у меня дома есть коврик, гантели, и даже в зал идти не надо.