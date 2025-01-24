Заявление комиссия Рийгикогу: фарс, который организует диктатор Беларуси, не является выборами

«26 января Александр Лукашенко, который управляет Беларусью про поддержке российского режима в течение последних 30 лет, организует очередной избирательный фарс, при помощи которого пытается скрыть диктатуру под фальшивой маской демократии, подавляя при этом права человека и права граждан», - отмечается в заявлении, с которым комиссия выступила на сегодняшнем заседании.

Ссылаясь на заявление Рийгикогу от 25 августа 2020 года, комиссия по иностранным делам заверяет, что и в этот раз не признает выборы, проходящие под жестким контролем режима, и призывает при первой возможности организовать в Беларуси свободные и демократические выборы президента под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций.

«Комиссия по иностранным делам призывает международную общественность оказать давление на белорусский режим с целью прекращения репрессий и освобождения людей, заключенных в тюрьму за выражение своих взглядов», - отмечает комиссия и добавляет, что, по данным правозащитного центра «Весна», за политические взгляды в Беларуси в тюрьме незаконно находится 1254 политических заключенных.

Согласно документу, комиссия поддерживает заявления Европейского парламента, ОБСЕ и ряда парламентов и правительств государств-членов Европейского союза, которые осуждают проведение в Беларуси фиктивных выборов в обстановке репрессий и запугивания и с нарушением всех международных правовых норм.

«Комиссия по иностранным делам выражает народу Беларуси поддержку в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее и призывает продолжить активное международное сотрудничество на всех уровнях для поддержки демократии, гражданского общества и свободной прессы Беларуси», - говорится в заявлении комиссии.

Комиссия по иностранным делам выступила с заявлением на сегодняшнем заседании, на котором члены комиссии обсудили ситуацию в Беларуси с представителями посольства Литвы в Эстонии.