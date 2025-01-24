Паром Star возвращается и начнет курсировать по новому маршруту

С 9 февраля 2025 года Star будет обслуживать маршрут Палдиски - Капельшер. Это обеспечит почти ежедневные рейсы между Эстонией и Швецией, а в некоторые дни - и дважды в день.

Так как круизный лайнер Baltic Queen следует из Таллинна в Стокгольм через день, выход на новую линию парома Star предоставляет желающим возможность добираться до Швеции и обратно практически ежедневно.

По словам председателя правления Tallink Пааво Ныгене, Star увеличит возможности для автопутешественников и грузоперевозчиков, а также станет удобным вариантом для тех, кому не требуется заезжать в столицы Эстонии и Швеции.

Star будет принимать только пассажиров на автомобилях, а на борту предложат обновленные удобства: детскую игровую зону, рестораны с завтраками и ужинами, а также магазин.

Перед началом работы на новом маршруте Star пройдет модернизацию на верфи в Финляндии и заменит паромы Regal Star и Sailor, которые пока выведены из эксплуатации.