На шестом спецучастке ралли Монте-Карло Отт Тянак съехал в кювет, но все же смог благополучно добраться до финиша, оставив половину задней части автомобиля на трассе.
Чудом спасшийся Отть Тянак потерял половину машины
Последний, шестой спецучасток первого круга пятничного дня начался громко: действующий чемпион мира Тьерри Невиль попал в аварию и выбыл из борьбы.
На том же шестом спецучастке в шаге от катастрофы оказался и Отть Тянак. В одном из быстрых левых поворотов он выехал за пределы трассы и вылетел в канаву, но сумел выбраться обратно. Эстонец отстал от победителя заезда Адриена Фурмо на 21,2 секунды, но на финише выглядел довольным.
«В машине многого не хватает. Но я принимаю это. Как минимум, я здесь», – улыбаясь, сказал он после заезда, осознавая, насколько ему повезло. Тем более что задняя часть его автомобиля была в ужасном состоянии.
Ott Tanak (Hyundai): "There is a lot missing, but I am happy to be here. Some black ice was there." pic.twitter.com/g7zFbnUvqt— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) January 24, 2025
Себастьяну Ожье тоже повезло. Восьмикратный чемпион мира вылетел с трассы в медленном левом повороте, но быстро вернулся на дорогу. Он уступил Адриену Фурмо на спецучастке 7,9 секунды.
«Сложно. Мы ожидали лучших условий, но сцепление постоянно меняется», – отметил Ожье после заезда.
Ogier Lucky #WRC #WRCLive #RallyMonteCarlo pic.twitter.com/3CUoC6LbPH— Jakub Horešovský (@JakubHoreovsk) January 24, 2025
Теперь гонщиков ожидает технический перерыв. Ралли продолжится в 16:23.