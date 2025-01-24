Маклер: на что стоит обратить внимание, чтобы не приобрести квартиру с недостатками?

Квартиры, которые выглядят привлекательными на первый взгляд, нередко скрывают недостатки, проявляющиеся только со временем или остающиеся незамеченными без детального осмотра. Такие скрытые дефекты способны значительно снизить стоимость недвижимости и негативно сказаться на уровне жизни владельцев. Маклер компании Arco Vara Анжелика Лиссова поделилась информацией о наиболее частых скрытых проблемах и способах их выявления.