Квартиры, которые выглядят привлекательными на первый взгляд, нередко скрывают недостатки, проявляющиеся только со временем или остающиеся незамеченными без детального осмотра. Такие скрытые дефекты способны значительно снизить стоимость недвижимости и негативно сказаться на уровне жизни владельцев. Маклер компании Arco Vara Анжелика Лиссова поделилась информацией о наиболее частых скрытых проблемах и способах их выявления.
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Маклер: на что стоит обратить внимание, чтобы не приобрести квартиру с недостатками?
Скрытые недостатки - это дефекты или строительные ошибки, которые не видны сразу и не поддаются легкому обнаружению. Они могут проявиться только в процессе эксплуатации жилья. Устранение таких недостатков часто оказывается дорогостоящим и трудоемким. Какие скрытые дефекты встречаются чаще всего?