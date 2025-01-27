На прошлой неделе состоялась инаугурация Дональда Трампа, и теперь он официально является президентом США. Rus.Postimees решил узнать у жителей Эстонии, как они считают, повлияет ли возвращение Трампа на войну в Украине и к каким изменениям может привести его новый президентский срок.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Остановить войну в Украине – в его интересах»: что нарвитяне думают о приходе Трампа к власти
Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Он стал президентом США во второй раз, первый его срок длился с 2017 по 2021 год. Многие надеялись, что его возвращение в Белый дом поможет скорее закончить войну России и Украины, так как во время предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал остановить эту войну, если придет к власти.
В прошлую пятницу он заявил, что считает необходимым провести встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее. Также хозяин Белого дома заявил, что готов использовать против России и ее союзников более мощные санкции, если Путин не сядет за стол переговоров. По заверениям Трампа, Украина к переговорам готова.
Матвей, школьник
Я думаю, что Трамп остановит войну с Украиной, это будет в его интересах, и эта война ему абсолютно невыгодна. Думаю, у него это займет около года, может быть и два, он ведь сейчас только вступил в должность.
Но я думаю, что американская политика на эстонскую политику особо не влияет, а вот на украинскую - очень даже. У него ведь там танки, оружие. Сам я следил за выборами краем глаза, дома мы о политике не говорим, с ровесниками тоже не так часто обсуждаем ее. Но, думаю, в целом нарвитянам эта тема должна быть интересной, ведь рядом Россия, и если эту войну не остановить, Россия переключится на нас.
Андрей, депутат
Затрудняюсь ответить на вопрос о том, остановит ли Трамп войну с Украиной. Прогнозировать, какая фактическая политика будет развиваться в международном формате, сейчас очень сложно, и никто на этот вопрос не ответит. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы любой конфликт завершился как можно быстрее, потому что то, сейчас происходит - ужасно. Но насколько это получится, я не представляю.
Трамп точно будет иметь какое-то влияние на происходящее в мировой политике, но необходимо понимать, что любая политическая система - это не решения и не влияние одного человека. Это целый комплекс политических элит, и я бы не делал акцент на одного человека, который может решить все. Это гораздо более сложная система. Даже у нас в Нарве. Хотя для нарвитян, думаю, проблемы Америки не настолько важны, у нас тут гораздо острее стоит вопрос цены на отопление.
Самого Трампа я не берусь оценивать, я с ним не знаком. За выборами следил, но предвыборная компания - это одна ситуация, совсем другая - когда политик начинает чем-то руководить.
Карен, бизнесмен
Я считаю, что мир в целом ждут впереди очень тяжелые дни, и мир ждет большая неопределенность в связи с его избранием, ведь к власти в самой могущественной стране пришел шоумен, бизнесмен, актер, артист, эгоист, самовлюбленный человек. И ни к чему хорошему это не приведет, поэтому я настроен скептически.
Шанс, что Трамп остановит войну России в Украине, есть, но в чьих интересах это будет? Думаю, каким-то образом он ее все-таки остановит, но выиграют ли от этого Украина, Европа и свободный мир? Сомневаюсь.
Ксения, студентка
Я в целом слежу за новостями, и за эстонскими, и за международными, но не знаю, как и что нас ожидает. Сейчас очень непонятное время, и довольно страшно. Ведь Америка имеет большое влияние, соответственно, и Трамп тоже теперь. Эстония находится в Евросоюзе, в НАТО, поэтому мы полностью зависим и от Америки. И их решения будут влиять в том числе на нас.
Не знаю, есть ли у него цель действительно остановить войну в Украине, потому что понять, кто там чего на самом деле хочет, довольно тяжело. Но очень хотелось бы, чтобы война закончилась поскорее, хотелось бы мира, увидеть друзей.
Андрей, адвокат
От очень многих факторов будет зависеть, остановит ли Трамп эту войну. У Украины есть свои собственные желания, цели, и есть какая-то поддержка Европы, поэтому исключительно от решений Трампа ситуация с войной не зависит. Но поддержка от Америки тоже достаточно высока, и ее позиция будет играть важную роль в этом вопросе.
По срокам предположения не стану делать, я бы сказал, что от текущего момента до бесконечности. В целом Трамп у меня не вызывает определенных эмоций, это американский президент. Американцы выбирают, кого хотят, а мы давайте не будем лить воду на мельницу российской пропаганды, утверждая, что все решает Америка.
Любовь, пенсионерка
Может и остановит войну, да только не сейчас. Думаю, мы об этом только после февраля узнаем, потому что война же началась три года назад в феврале. Но всегда надо надеяться только на лучшее!
Елена, нарвитянка
Если Трамп не снимет санкции, то никакую войну он не остановит. Если говорить про Эстонию, то мы находимся в очень сильной зависимости от США, ведь практически все куплено американцами, мы находимся в НАТО, и именно американцы диктуют нам правила.
Я внимательно следила за выборами в штатах, и была уверена, что Трамп проиграет, выиграет Камала Харрис, но он победил. Думаю, ему многих удалось подкупить, он ведь четыре года над этим работал. Но сможет ли он остановить войну, и за какой срок, этого я не могу сказать.