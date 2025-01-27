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ОПРОС НЕДЕЛИ «Остановить войну в Украине – в его интересах»: что нарвитяне думают о приходе Трампа к власти

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Фото статьи
Фото: Илья Смирнов

На прошлой неделе состоялась инаугурация Дональда Трампа, и теперь он официально является президентом США. Rus.Postimees решил узнать у жителей Эстонии, как они считают, повлияет ли возвращение Трампа на войну в Украине и к каким изменениям может привести его новый президентский срок. 

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Он стал президентом США во второй раз, первый его срок длился с 2017 по 2021 год. Многие надеялись, что его возвращение в Белый дом поможет скорее закончить войну России и Украины, так как во время предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал остановить эту войну, если придет к власти.

В прошлую пятницу он заявил, что считает необходимым провести встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее. Также хозяин Белого дома заявил, что готов использовать против России и ее союзников более мощные санкции, если Путин не сядет за стол переговоров. По заверениям Трампа, Украина к переговорам готова. 

Матвей, школьник

Матвей.
Матвей. Фото: Илья Смирнов

Я думаю, что Трамп остановит войну с Украиной, это будет в его интересах, и эта война ему абсолютно невыгодна. Думаю, у него это займет около года, может быть и два, он ведь сейчас только вступил в должность. 

Но я думаю, что американская политика на эстонскую политику особо не влияет, а вот на украинскую - очень даже. У него ведь там танки, оружие. Сам я следил за выборами краем глаза, дома мы о политике не говорим, с ровесниками тоже не так часто обсуждаем ее. Но, думаю, в целом нарвитянам эта тема должна быть интересной, ведь рядом Россия, и если эту войну не остановить, Россия переключится на нас. 

Андрей, депутат

Андрей.
Андрей. Фото: Илья Смирнов

Затрудняюсь ответить на вопрос о том, остановит ли Трамп войну с Украиной. Прогнозировать, какая фактическая политика будет развиваться в международном формате, сейчас очень сложно, и никто на этот вопрос не ответит. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы любой конфликт завершился как можно быстрее, потому что то, сейчас происходит - ужасно. Но насколько это получится, я не представляю. 

Трамп точно будет иметь какое-то влияние на происходящее в мировой политике, но необходимо понимать, что любая политическая система - это не решения и не влияние одного человека. Это целый комплекс политических элит, и я бы не делал акцент на одного человека, который может решить все. Это гораздо более сложная система. Даже у нас в Нарве. Хотя для нарвитян, думаю, проблемы Америки не настолько важны, у нас тут гораздо острее стоит вопрос цены на отопление. 

Самого Трампа я не берусь оценивать, я с ним не знаком. За выборами следил, но предвыборная компания - это одна ситуация, совсем другая - когда политик начинает чем-то руководить. 

Карен, бизнесмен

Карен.
Карен. Фото: Илья Смирнов

Я считаю, что мир в целом ждут впереди очень тяжелые дни, и мир ждет большая неопределенность в связи с его избранием, ведь к власти в самой могущественной стране пришел шоумен, бизнесмен, актер, артист, эгоист, самовлюбленный человек. И ни к чему хорошему это не приведет, поэтому я настроен скептически. 

Шанс, что Трамп остановит войну России в Украине, есть, но в чьих интересах это будет? Думаю, каким-то образом он ее все-таки остановит, но выиграют ли от этого Украина, Европа и свободный мир? Сомневаюсь. 

Ксения, студентка

Ксения.
Ксения. Фото: Илья Смирнов

Я в целом слежу за новостями, и за эстонскими, и за международными, но не знаю, как и что нас ожидает. Сейчас очень непонятное время, и довольно страшно. Ведь Америка имеет большое влияние, соответственно, и Трамп тоже теперь. Эстония находится в Евросоюзе, в НАТО, поэтому мы полностью зависим и от Америки. И их решения будут влиять в том числе на нас. 

Не знаю, есть ли у него цель действительно остановить войну в Украине, потому что понять, кто там чего на самом деле хочет, довольно тяжело. Но очень хотелось бы, чтобы война закончилась поскорее, хотелось бы мира, увидеть друзей. 

Андрей, адвокат

Андрей.
Андрей. Фото: Илья Смирнов

От очень многих факторов будет зависеть, остановит ли Трамп эту войну. У Украины есть свои собственные желания, цели, и есть какая-то поддержка Европы, поэтому исключительно от решений Трампа ситуация с войной не зависит. Но поддержка от Америки тоже достаточно высока, и ее позиция будет играть важную роль в этом вопросе. 

По срокам предположения не стану делать, я бы сказал, что от текущего момента до бесконечности. В целом Трамп у меня не вызывает определенных эмоций, это американский президент. Американцы выбирают, кого хотят, а мы давайте не будем лить воду на мельницу российской пропаганды, утверждая, что все решает Америка. 

Любовь, пенсионерка

Любовь.
Любовь. Фото: Илья Смирнов

Может и остановит войну, да только не сейчас. Думаю, мы об этом только после февраля узнаем, потому что война же началась три года назад в феврале. Но всегда надо надеяться только на лучшее!

Елена, нарвитянка

Если Трамп не снимет санкции, то никакую войну он не остановит. Если говорить про Эстонию, то мы находимся в очень сильной зависимости от США, ведь практически все куплено американцами, мы находимся в НАТО, и именно американцы диктуют нам правила.

Я внимательно следила за выборами в штатах, и была уверена, что Трамп проиграет, выиграет Камала Харрис, но он победил. Думаю, ему многих удалось подкупить, он ведь четыре года над этим работал. Но сможет ли он остановить войну, и за какой срок, этого я не могу сказать.

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