ОПРОС НЕДЕЛИ «Остановить войну в Украине – в его интересах»: что нарвитяне думают о приходе Трампа к власти

Шанс, что Трамп остановит войну России в Украине, есть, но в чьих интересах это будет? Думаю, каким-то образом он ее все-таки остановит, но выиграют ли от этого Украина, Европа и свободный мир? Сомневаюсь.

Ксения, студентка

Ксения. Фото: Илья Смирнов

Я в целом слежу за новостями, и за эстонскими, и за международными, но не знаю, как и что нас ожидает. Сейчас очень непонятное время, и довольно страшно. Ведь Америка имеет большое влияние, соответственно, и Трамп тоже теперь. Эстония находится в Евросоюзе, в НАТО, поэтому мы полностью зависим и от Америки. И их решения будут влиять в том числе на нас.

Не знаю, есть ли у него цель действительно остановить войну в Украине, потому что понять, кто там чего на самом деле хочет, довольно тяжело. Но очень хотелось бы, чтобы война закончилась поскорее, хотелось бы мира, увидеть друзей.

Андрей, адвокат

Андрей. Фото: Илья Смирнов

От очень многих факторов будет зависеть, остановит ли Трамп эту войну. У Украины есть свои собственные желания, цели, и есть какая-то поддержка Европы, поэтому исключительно от решений Трампа ситуация с войной не зависит. Но поддержка от Америки тоже достаточно высока, и ее позиция будет играть важную роль в этом вопросе.