Также на встрече обсудили вопросы повышения устойчивости критической инфраструктуры и укрепления регионального сотрудничества.

По словам министра климата Йоко Алендер, синхронизация - исторический шаг, который сделает энергетическую систему Балтии безопасной и независимой от России.

«Это можно сравнить с присоединением к Шенгенской визовой зоне - и то, и другое гарантирует свободу и независимость, позволяя безопасно перемещать как людей, так и электроны между надежными партнерами», - сказала министр климата.

Министр климата Йоко Алендер, министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заверили, что синхронизация пройдет незаметно для граждан.

«Годы подготовки обеспечат плавный переход. Свет не будет мерцать, оборудование будет работать, и людям не придется менять свое поведение во время синхронизации. Успешное сотрудничество со странами Балтии, Польшей и европейскими партнерами — краеугольный камень этого достижения», - добавила Алендер.

На встрече министры стран Балтии также подписали совместное обращение к Европейской комиссии с просьбой о выделении дополнительного финансирования для повышения устойчивости и защиты критической энергетической инфраструктуры от гибридных угроз.

«Защита критической энергетической инфраструктуры — это не только вопрос региональной безопасности, но и безопасности всего Европейского союза. Дополнительное финансирование и более тесное сотрудничество на европейском уровне помогут нам более эффективно реагировать на кризисы и обеспечить доступ к энергии для всех людей в Европе», - сказала министр климата.

Обсуждались и другие пути укрепления регионального сотрудничества. «Наша общая цель — оптимизация энергетической системы и снижение затрат для потребителей. Это включает планирование и закупку внешних межсистемных соединений, а также новых управляемых мощностей, начиная с 2030 года, - сказала Йоко Алендер. - В интересах Европы и нашего региона обеспечить адекватные, безопасные и защищенные межсистемные соединения между странами, как уже запланированные Estlink 3, Latvia 4 и Harmony Link между Польшей и Литвой».

Министры стран Балтии подтвердили, что продолжат регулярные встречи для обеспечения согласованного подхода к региональным приоритетам.