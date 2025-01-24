Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Открывая пленарное заседание, министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится почти 40 процентов казахстанской торговли. «Эстония заинтересована в тесных отношениях в таких стратегических областях, как логистика, цифровизация, критическое сырье и внешнеполитический диалог. Для нас важны сильные, стабильные и независимые страны Центральной Азии», - подчеркнул Цахкна.

По словам министра иностранных дел, о потенциале сотрудничества свидетельствует высокий интерес бизнеса обеих стран и рост двусторонней торговли. «С эстонской стороны сегодня здесь присутствуют все крупные предприятия из сектора логистики, сотрудничество интересует судостроительный и пищевой секторы, а также компании, работающие в сфере информационных технологий», - перечислил Цахкна.

В качестве важной тенденции Цахкна отметил, что в контексте экономических санкций Европейского союза против России Казахстан используется для их обхода. «Чтобы определить истинное происхождение товаров или истинного конечного пользователя, нам необходим более тесный обмен информацией с казахстанскими властями. Только так мы сможем безопасно наращивать наше экономическое сотрудничество», - подчеркнул Цахкна.

В мероприятии участвуют более 60 представителей компаний и бизнес-организаций из обеих стран. Казахская бизнес-делегация также посетит Торгово-промышленную палату Эстонии и Таллиннский порт.

Эстонскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Маргус Цахкна, казахстанскую - министр транспорта Марат Карабаев. Кроме того, Эстонию представляет министр инфраструктуры Владимир Свет.

Министры также подписали протокол Межправительственной комиссии, отражающий перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях.

Межправительственная комиссия как форма сотрудничества между Эстонией и Казахстаном была создана в 2010 году и сегодня заседает уже в седьмой раз.