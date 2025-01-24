В первые дни своего нового президентского срока Дональд Трамп не только подписал сотни указов, направленных против мигрантов, трансгендерных людей и сотрудников отделов многообразия и инклюзивности, но и поручил рассекретить документы о трех самых громких политических убийствах в США в XX веке: Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Будет ли в них что-то новое?
Трамп обещал опубликовать документы об убийстве Джона Кеннеди еще в 2017 году, но тогда так и не сделал этого.
«Множество людей ждали этого так долго, годами, десятилетия, - сказал Трамп журналистам. - И теперь все будет рассекречено».
Согласно указу Трампа, директор Национальной разведки и другие чиновники в течение 15 дней должны будут подготовить план публикации всех документов, касающихся убийства Джона Кеннеди, а в течение 45 дней - план публикации материалов об убийствах Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди.
В качестве символического жеста Трамп поручил отдать ручку, которой он подписал указ, Роберту Кеннеди-младшему - сыну Роберта Кеннеди и племяннику Джона Кеннеди. Сторонник Трампа Кеннеди-младший неоднократно выражал сомнения в официальной версии убийства своих родственников.
65% американцев и долгий процесс рассекречивания
35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Согласно официальной версии, его убийца Ли Харви Освальд - ветеран морской пехоты США - действовал в одиночку.
Дело об убийстве Кеннеди породило множество теорий: о причастности правительства, ЦРУ, ФБР, мафии, лидера Кубы Фиделя Кастро, коммунистов и даже Ку-клукс-клана.
На протяжении десятилетий более 50% американцев, согласно опросам Gallup, сомневаются в официальной версии и считают, что у Освальда были сообщники.
В 2023 году такого мнения придерживались 65% американцев. Самая популярная версии - что в убийстве Кеннеди замешано правительство США (ее придерживаются 38%).
В 1992 году Конгресс США принял закон, обязывающий Национальное управление архивов и документации в течение 25 лет собрать и опубликовать коллекцию всех документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Крайний срок для рассекречивания документов - 26 октября 2017 года - пришелся на первый срок Дональда Трампа.
Закон, впрочем, позволяет президенту США приостановить публикацию материалов, если это может нанести идентифицируемый вред военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительной деятельности или международным отношениям и если эта угроза перевешивает общественный интерес в раскрытии информации.
Еще в 1990-е годы 88% коллекции были сделаны доступными для общественности.
Трамп обещал американцам раскрыть всю правду об убийстве Кеннеди еще в свою первую избирательную кампанию. 21 октября 2017 года, за пять дней до дедлайна публикации, он написал в твиттере: «При условии получения дополнительной информации, я, как президент, разрешу открыть файлы Кеннеди, которые долгое время были заблокированы и засекречены». Как писала тогда газета Washington Post, Трамп планировать публикацию вопреки рекомендациям некоторых национальных агентств безопасности.
К 26 октября, действительно, Национальные архивы опубликовали много новых документов - но это были далеко не все материалы. Трамп, поддавшись на уговоры ФБР и ЦРУ, заблокировал публикацию сотен документов и дал полгода на то, чтобы пересмотреть их.
Через полгода, впрочем, опять далеко не все документы были рассекречены. Следующий пересмотр Трамп назначил на 2021 год.
К тому времени президентом США стал Джо Байден. При Байдене национальные архивы опуликовали тысячи документов; последняя порция была рассекречена в июне 2023 года. По оценкам Национальных архивов, к декабрю 2022 года 97% документов в коллекции были доступны широкой публике. Белый дом в 2023 году утверждал, что рассекречены уже 99% материалов.
О чем рассказали документы
Публикация ранее засекреченных документов всегда вызывает ажиотаж, в первую очередь среди историков и конспирологов. Но обычно из них узнают интересные детали, а не какие-то значительные факты, полностью меняющие наше представление о событии.
Так, из опубликованных в 2021 году материалов стало известно, что за два месяца до убийства Кеннеди Ли Харви Освальд ездил в Мексику и встречался там с офицерами КГБ - а также что ряд сотрудников ЦРУ сомневался, что Освальд действовал в одиночку.
Документы, раскрытые в 2017 году, пролили свет на то, как расследовали возможный советский след в убийстве Кеннеди. Но доказательств роли СССР в них не было.
Пожалуй, самая громкая новая деталь об убийстве появилась не из рассекреченных документов, а из воспоминаний телохранителя Кеннеди Пола Лэндиса. В 2023 году он рассказал, что вынул пулю из сидения автомобиля, в котором был убит Кеннеди.
Это породило новую волну сомнений в том, что Освальд действовал в одиночку. Но и рассказу Лэндиса верят далеко не все.
По оценкам специалистов, полностью или частично засекреченными остаются 3-4 тыс. документов. Некоторые изъятия незначительны - например, в документе может быть засекречен номер социального страхования.
Специалисты полагают, что вряд ли в новых документах - если они будут опубликованы - найдутся какие-то значительные откровения.
«Всегда есть вероятность, что [в материалах] что-то просочится, что окажется верхушкой большого айсберга, - говорит в комментарии Associated Press Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии и автор книги „Полвека Кеннеди". - Именно это и ищут исследователи. Скорее всего, вы ничего не найдете, но возможно, что оно там есть».
Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг
Два других убийства, которых касается новый указ Трампа, конспирологические теории тоже не обошли.
Роберт Кеннеди-старший, который тогда боролся за номинацию от Демократической партии в качестве кандидата на президентских выборах, был убит в Лос-Анджелесе в 1968 году. Палестинец Серхан Серхан был приговорен к смертной казни за убийство политика, но вскоре приговор смягчили до пожизненного заключения.
Роберт Кеннеди-младший посетил Серхана в тюрьме и заявил, что не верит в то, что этот мужчина убил его отца. Другие члены семьи Кеннеди не разделяют мнения Роберта Кеннеди-младшего.
Правозащитник и борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Техас. Вскоре по подозрению в убийстве был арестован националист Джеймс Эрл Джей. Он признался в совершении преступления, но затем стал говорить, что его заставили подписать признание.
Семья Мартина Лютера Кинга не раз говорила о своих сомнениях в том, что Джеймс Эрл Джей виновен — или по крайней мере был единственным виновным - в убийстве активиста. Многие соратники Кинга также не верят официальной версии событий.