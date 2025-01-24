Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Будет ли в них что-то новое?

Больше половины американцев не верят, что Освальд действовал в одиночку. Фото: CORBIS/Corbis via Getty Images

В 1992 году Конгресс США принял закон, обязывающий Национальное управление архивов и документации в течение 25 лет собрать и опубликовать коллекцию всех документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Крайний срок для рассекречивания документов - 26 октября 2017 года - пришелся на первый срок Дональда Трампа.

Закон, впрочем, позволяет президенту США приостановить публикацию материалов, если это может нанести идентифицируемый вред военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительной деятельности или международным отношениям и если эта угроза перевешивает общественный интерес в раскрытии информации.

Еще в 1990-е годы 88% коллекции были сделаны доступными для общественности.

Трамп обещал американцам раскрыть всю правду об убийстве Кеннеди еще в свою первую избирательную кампанию. 21 октября 2017 года, за пять дней до дедлайна публикации, он написал в твиттере: «При условии получения дополнительной информации, я, как президент, разрешу открыть файлы Кеннеди, которые долгое время были заблокированы и засекречены». Как писала тогда газета Washington Post, Трамп планировать публикацию вопреки рекомендациям некоторых национальных агентств безопасности.

К 26 октября, действительно, Национальные архивы опубликовали много новых документов - но это были далеко не все материалы. Трамп, поддавшись на уговоры ФБР и ЦРУ, заблокировал публикацию сотен документов и дал полгода на то, чтобы пересмотреть их.

Через полгода, впрочем, опять далеко не все документы были рассекречены. Следующий пересмотр Трамп назначил на 2021 год.