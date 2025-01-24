«Это не польский, а украинский». В Польше разгорелся языковой скандал из-за отбора на «Евровидение»

На своем официальном сайте «Евровидение» призывает не считать вопрос языка определяющим при выборе победителя конкурса.

Организаторы в числе прочего напоминают, что в 2016-м украинская певица Джамала победила с песней «1944», которая частично исполнялась на крымско-татарском языке. Через год после этого первое место досталось Португалии с песней Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois на португальском.

На самых первых 10 конкурсах «Евровидения» не было никаких ограничений в отношении языков. Однако это на некоторое время изменилось после 1965 года, когда участница из Швеции исполнила песню не на официальном языке своей страны (то есть на английском). Тогда было введено следующее правило: «Конкурсанты должны выступать на одном из официальных языков страны-участницы».

В 1973 году это правило было отменено - и участники снова могли свободно выбирать языки для своих песен. Но вскоре правило снова ввели - и оно действовало с 1978 по 1988 год.

С 1999 года на «Евровидении» нет языковых ограничений, однако многие исполнители предпочитают использовать английский, надеясь, что таким образом больше зрителей поймут смысл их песен, а следовательно, у них будет больше шансов на победу.

Линия Фото: BBC

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Подляшье - это историко-географический район в северо-восточной Польше, который граничит с Беларусью, Литвой, Россией, а также с украинской Волынью.