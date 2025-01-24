На польском национальном отборе участников «Евровидения-2025» возник языковой спор. Некоторым поклонникам песенного конкурса не понравилось, что в финал прошла песня Lusterka дуэта Sw@da i Niczos, которую поют на диалекте Подляшья - смеси польского, украинского и белорусского языков, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Это не польский, а украинский». В Польше разгорелся языковой скандал из-за отбора на «Евровидение»
Украинцы и белорусы, которые послушали песню Lusterka, пишут в соцсетях, что понимают слова песни, но мнения поляков разделились.
Те, кто сами родом из Подляшья (исторической области Польши, расположенной у границы страны с Беларусью), пишут в соцсетях, что тронуты. Эти люди признаются, что раньше стеснялись своего диалекта, но теперь гордятся им.
На платформе Х (бывший твиттер) также достаточно комментариев, которые открыто критикуют и песню, и язык: «Это такой подляшский диалект, что даже жители Подляшья его никогда не слышали», «Я живу в этом районе, это полная ерунда!». Или даже: «Это отвратительно! Это не имеет ничего общего с нашей прекрасной Польшей!»
Такие пользователи отмечают, что «это скорее какой-то белорусский или украинский язык».
Некоторые польские слушатели, сообщает телеканал TVP, обвиняют дуэт в желании угодить растущему украинскому меньшинству в Польше.
Как объяснила в соцсетях участница дуэта Ника Юрчук (она сама родом из Подляшья), она лишь хотела показать, что Польша не однородна, особенно в приграничных областях есть много крутых вещей. «Это микс белорусского, украинского и польского языков, нам это кажется веселым, и мы разговариваем по-своему», - так объяснила певица, что такое подляшский язык.
В этом году Польша изменила правила национального отбора на «Евровидение», позволив подавать на конкурс песни на региональных языках, диалектах и наречиях.
Языки на Евровидении: основные факты
На своем официальном сайте «Евровидение» призывает не считать вопрос языка определяющим при выборе победителя конкурса.
Организаторы в числе прочего напоминают, что в 2016-м украинская певица Джамала победила с песней «1944», которая частично исполнялась на крымско-татарском языке. Через год после этого первое место досталось Португалии с песней Сальвадора Собрала Amar Pelos Dois на португальском.
На самых первых 10 конкурсах «Евровидения» не было никаких ограничений в отношении языков. Однако это на некоторое время изменилось после 1965 года, когда участница из Швеции исполнила песню не на официальном языке своей страны (то есть на английском). Тогда было введено следующее правило: «Конкурсанты должны выступать на одном из официальных языков страны-участницы».
В 1973 году это правило было отменено - и участники снова могли свободно выбирать языки для своих песен. Но вскоре правило снова ввели - и оно действовало с 1978 по 1988 год.
С 1999 года на «Евровидении» нет языковых ограничений, однако многие исполнители предпочитают использовать английский, надеясь, что таким образом больше зрителей поймут смысл их песен, а следовательно, у них будет больше шансов на победу.
Что такое Подляшье
Подляшье - это историко-географический район в северо-восточной Польше, который граничит с Беларусью, Литвой, Россией, а также с украинской Волынью.
В разные времена Подляшье оставалось в составе Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовского государства, Речи Посполитой, а также Российской империи.
В 1918–1919 годах часть Подляшья являлась частью Украинской народной республики, затем - Польши, а после Второй мировой войны район окончательно стал польской территорией.
Учитывая такую сложную историю, Подляское воеводство считают наиболее разнообразным с этнической и культурной точек зрения.
Кроме поляков, там проживают десятки тысяч белорусов, несколько тысяч украинцев, литовцев, а также некоторое количество русских. Большая часть населения считают себя православными.
Из-за такого уникального сочетания и возник подляшский диалект, который еще иногда называют микроязыком.
Польское издание RMF пишет, что сейчас на подляшском говорит около 30 тыс. жителей Подляшья, преимущественно на юге воеводства.
Сами жители, как и певица Ника Юрчук, просто утверждают, что разговаривают «по-своему».
Анна Красницкая, учительница истории и туристический гид родом из Подляшья, сказала редакции польского издания Pudelek, что некоторые люди могли с недоверием отнестись к песне на национальном отборе, поскольку авторы употребляют подляшский язык «очень креативно».
Она пояснила, что с научной точки зрения некоторых слов, которые присутствуют в песне, в подляшском языке не существует, «но это очень хорошо, что молодая девушка пытается говорить на подляшском языке» и популяризирует его.
Выберут ли дуэт Sw@da i Niczos для участия в «Евровидении» от Польши, станет известно 14 февраля.
Победителя будут выбирать зрители, а букмекеры ставят на песню Gaja Юстины Стечковской, одной из самых известных польских певиц.
Пока дуэт Sw@da x Nicos со своей песней Lusterka на подляшском диалекте - на втором месте.
В комментариях много тех, кто считает эту песню «свежим глотком воздуха» и именно тем, что требуется для «Евровидения». Они считают, что голосование покажет, насколько Польша может принимать себя «разной».