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Жительница Латвии пыталась уйти в Россию по шпалам

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Железнодорожные рельсы. Снимок иллюстративный.
Железнодорожные рельсы. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Попытка незаконного пересечения границы была обнаружена и пресечена в среду, 22 января, когда сотрудники ведомства получили информацию, что некто направляется по железнодорожным путям линии «Рига - Москва» в сторону границы с РФ, передает LSM.

Получив информацию о правонарушении, пограничники действительно обнаружили в приграничной зоне женщину. Из разговора с ней стало ясно, что она хочет пересечь границу с РФ. Против нее начат процесс об административном правонарушении, к тому же вскрылось, что у нее нет регистрации места жительства в Латвии.

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