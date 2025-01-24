Попытка незаконного пересечения границы была обнаружена и пресечена в среду, 22 января, когда сотрудники ведомства получили информацию, что некто направляется по железнодорожным путям линии «Рига - Москва» в сторону границы с РФ, передает LSM.
Жительница Латвии пыталась уйти в Россию по шпалам
Получив информацию о правонарушении, пограничники действительно обнаружили в приграничной зоне женщину. Из разговора с ней стало ясно, что она хочет пересечь границу с РФ. Против нее начат процесс об административном правонарушении, к тому же вскрылось, что у нее нет регистрации места жительства в Латвии.