Жительница Латвии пыталась уйти в Россию по шпалам

Получив информацию о правонарушении, пограничники действительно обнаружили в приграничной зоне женщину. Из разговора с ней стало ясно, что она хочет пересечь границу с РФ. Против нее начат процесс об административном правонарушении, к тому же вскрылось, что у нее нет регистрации места жительства в Латвии.