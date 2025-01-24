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В результате информационной утечки стало известно о плачевном состоянии одного из самых посещаемых музеев мира

Перевод: Ева Ойжинская
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Посетители любуются «Мона Лизой» в Лувре. Ежедневно на картину приходит посмотреть от 20 000 до 30 000 человек.
Посетители любуются «Мона Лизой» в Лувре. Ежедневно на картину приходит посмотреть от 20 000 до 30 000 человек. Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Посещение Лувра превратилось в настоящее испытание: толпы туристов, протечки и плохие сопутствующие услуги негативно сказываются на одном из самых популярных музеев мира, говорится в просочившемся в прессу письме директора учреждения. Об этом сообщает The Guardian.

Директор Лувра Лоренс де Кар направила министру культуры Франции Рашиде Дати письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу состояния музея. В четверг, 23 января, это письмо стало достоянием общественности.

Построенный с расчетом на прием около четырех миллионов посетителей в год, в прошлом году Лувр принял более чем в два раза больше людей: его галереи посетило 8,7 миллиона человек. При этом 70 процентов посетителей были из-за пределов Франции.

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