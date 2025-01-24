Посещение Лувра превратилось в настоящее испытание: толпы туристов, протечки и плохие сопутствующие услуги негативно сказываются на одном из самых популярных музеев мира, говорится в просочившемся в прессу письме директора учреждения. Об этом сообщает The Guardian.
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В результате информационной утечки стало известно о плачевном состоянии одного из самых посещаемых музеев мира
Директор Лувра Лоренс де Кар направила министру культуры Франции Рашиде Дати письмо, в котором выразила обеспокоенность по поводу состояния музея. В четверг, 23 января, это письмо стало достоянием общественности.