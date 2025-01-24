Присоединяйтесь! Инициатива «Дай лапу» позволяет поддержать собак из приютов

По словам члена правления Barbora Любови Сейбак, цель инициативы «Дай лапу» - помочь собакам в приютах совместно с HappyDogFamily, чья миссия - находить для обитателей приютов новый дом. Кроме того, компания хочет, чтобы люди уделяли больше внимания бездомным животным, учились замечать их и помогать им.

«В оставшиеся дни января и до конца февраля все клиенты нашего интернет-магазина могут, заполняя продуктовую корзину, сделать доброе дело: всего одним кликом мыши выбрать специально отмеченные товары, которые HappyDogFamily затем передаст приютам для собак, - отметила Сейбак. - Кроме того, мы всей командой вносим и свой вклад, как собирая пожертвования, так и помогая в приютах в качестве волонтеров».

Ассортимент товаров «Дай лапу» включает в себя различные корма и лакомства для собак, а также игрушки для собак и необходимые в приюте принадлежности.

В феврале Barbora организует дни сбора пожертвований, когда все желающие смогут привезти игрушки, корм, лакомства и другие необходимые для собак вещи в специальный автомобиль, припаркованной на парковке торгового центра. Чтобы оказать приютам более значительную поддержку в кампании также участвуют партнеры Barbora.

Любовь Сейбак добавила, что в рамках кампании Barbora также уделит внимание повышению осведомленности клиентов, публикуя на своих страницах в социальных сетях истории и фотографии собак из приютов, чтобы помочь бездомным животным обрести новый, заботливый дом.

Пожертвования можно сделать до 28 февраля, после чего они будут переданы MTÜ HappyDogFamily. Специальные дни сбора пожертвований будут объявлены на страницах Barbora в Facebook и Instagram.