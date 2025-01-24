Цены на топливо в странах Балтии двигались разнонаправленно

В Таллинне цены на бензин остались на уровне предыдущей пятницы, а литр дизельного топлива подешевел на три цента. В Риге цена литра бензина 95 miles выросла на цент, а литра бензина 98 miles plus и дизельного топлива остались без изменений. В Вильнюсе цена на 95-октановый бензин снизилась на цент, а на 98-октановый бензин - выросла на цент. Цена литра дизельного топлива снизилась на три цента.

Цена литра бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,679 евро, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 13 центов больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,729 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 6,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,579 евро, что на 5,5 центов меньше, чем в Риге, и на девять центов дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.