Конгресс США рассмотрит поправку о третьем сроке Трампа

Члены Республиканской партии в Конгрессе США внесли резолюцию о праве президента США Дональда Трампа баллотироваться на третий срок. Автором инициативы выступил конгрессмен из Теннесси Энди Оглс, предложивший изменить Конституцию США и увеличить число возможных президентских сроков до трех, если первые два срока не следовали друг за другом, пишет в четверг, 23 января, издание Axios.

По словам Оглса, крайне важно предоставить Трампу «все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса» администрации его предшественника Джо Байдена, указал в заявлении Оглс, входящий в поддерживающую Трампа фракцию «Свобода».

Нет шансов на изменение Конституции

«Нет практически никаких шансов, что поправка будет ратифицирована, но это показатель глубокой верности, которой пользуется новый президент в Республиканской партии в Палате представителей», - отмечает издание.

Для внесения поправок в Конституцию требуется две трети голосов в обеих палатах и ратификация не менее чем в 38 штатах. Против резолюции уже выступили ряд демократов.

Ранее Энди Оглс представил законопроект под названием «Сделаем Гренландию снова великой» в поддержку начала переговоров о приобретении Гренландии.

Конституция США запрещает три президентских срока

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре и вступил в должность 20 января. Он уже был президентом США в 2017-2021 годах, после чего его сменил демократ Джо Байден. После победы на выборах в 2024 году Трамп пошутил про третий срок. «Я предполагаю, что не буду участвовать в выборах снова, если только вы не скажете: "Он настолько хорош, что мы должны что-нибудь придумать"», - сказал он.