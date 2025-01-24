Лиги: призываю все страны не устраивать ажиотаж из-за каждого слова Трампа

Ни у одной страны, которая после вступления Дональда Трампа в должность заявила о намерении повысить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП, нет реального плана реализовать эту цель, поэтому подобных заявлений следовало бы избегать, сказал в интервью ERR министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).