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Лиги: призываю все страны не устраивать ажиотаж из-за каждого слова Трампа

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Юрген Лиги.
Юрген Лиги. Фото: Erik Peinar

Ни у одной страны, которая после вступления Дональда Трампа в должность заявила о намерении повысить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП, нет реального плана реализовать эту цель, поэтому подобных заявлений следовало бы избегать, сказал в интервью ERR министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).

Лиги, который уже прошлой осенью говорил, что увеличение оборонных расходов до 5 процентов от ВВП не является реалистичным, теперь отметил, что это далекая цель.

«Подобные путаные высказывания нужно прекратить. В то же время Эстония действительно очень серьезно относится к изоляционистским тенденциям Америки, и для нас не является большим сюрпризом то, что мы должны увеличить оборонные расходы», - добавил он.

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