Фото и видео Гражданин Нидерландов задержан в Латвии по подозрению в нападении на журналиста

Нападение произошло на улице Тербатас. Сообщалось, что пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.

Министр также сообщил, что в рамках начатых уголовных процессов Государственная полиция задействовала значительные силы и проводит масштабные контрольные мероприятия в отелях и Рижском аэропорту.

Ранее сообщалось, что фанаты нидерландского футбольного клуба «Аякс» вечером в четверг, 23 января, устроили беспорядки в центре Риги.

Возникли опасения, что петардами был поврежден памятник Свободы. Однако представители Агентства охраны памятников в пятницу, 24 января, подтвердили, что памятник Свободы не пострадал.

Тем не менее премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.

Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.

«Любой ущерб, нанесенный памятнику Свободы, должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности», - написала премьер-министр на платформе X.