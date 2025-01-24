Государственная полиция Латвии задержала гражданина Нидерландов по подозрению в нападении на журналиста Латвийского телевидения (LTV) в четверг, 23 января, перед матчем футбольных клубов «Аякс» и RFS на стадионе «Даугава». Эту информацию в пятницу, 24 января, агентству LETA подтвердил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, пишет Rus.Tvnet.
Фото и видео ⟩ Гражданин Нидерландов задержан в Латвии по подозрению в нападении на журналиста
Нападение произошло на улице Тербатас. Сообщалось, что пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.
Министр также сообщил, что в рамках начатых уголовных процессов Государственная полиция задействовала значительные силы и проводит масштабные контрольные мероприятия в отелях и Рижском аэропорту.
Ранее сообщалось, что фанаты нидерландского футбольного клуба «Аякс» вечером в четверг, 23 января, устроили беспорядки в центре Риги.
Возникли опасения, что петардами был поврежден памятник Свободы. Однако представители Агентства охраны памятников в пятницу, 24 января, подтвердили, что памятник Свободы не пострадал.
Тем не менее премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.
Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.
«Любой ущерб, нанесенный памятнику Свободы, должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности», - написала премьер-министр на платформе X.
Глава правительства заявила, что, хотя общая организация матча заслуживает похвалы, произошедшее у памятника - четкий и очень серьезный сигнал о том, что к подобным событиям нужно готовиться.
Премьер-министр сказала журналистам, что все должны относиться к памятнику Свободы с максимальным уважением, так как он является абсолютным символом патриотизма и свободы Латвии, поэтому необходимо обеспечить общественный порядок у памятника. Для этого у Госполиции есть все необходимые ресурсы.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал журналистам, что согласен с решением Силини. Возле памятника можно, например, установить ограждение.
Министр пояснил, что полиция вчера сознательно выбрала тактику «не выдергивать из толпы» отдельных агрессивных личностей, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса.
В другом случае была разбита витрина магазина, но по поводу этого инцидента полиция ждет заявления владельца.
Также было возбуждено семь административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом «Даугава».
Галерея: Болельщики футбольного клуба «Аякс» у памятника Свободы
Видео: Болельщики футбольного клуба «Аякс» на улицах Риги