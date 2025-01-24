Крупные сокращения: Yle и CNN урезают сотни рабочих мест

«Сегодняшний день, конечно, омрачен, хотя требования парламентской рабочей группы по экономии были нам известны», - прокомментировала ситуацию генеральный директор Yle Мерья Юля-Анттила.

Это крупнейшее сокращение в истории Yle, отмечает руководство компании. Финансирование компании уменьшится из-за заморозки индекса бюджетного роста до 2027 года и увеличения ставки НДС с 10% до 14% с 2026 года. В совокупности эти меры приведут к снижению доходов Yle на 66 миллионов евро к 2027 году.