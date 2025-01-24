Крупные сокращения: Yle и CNN урезают сотни рабочих мест

Финская телерадиокомпания Yle объявила о масштабных сокращениях, вызванных уменьшением финансирования. Всего компания сократит 309 рабочих мест, из которых 156 человек будут уволены, а 153 сотрудника выйдут на пенсию или покинут компанию другим способом.
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«Сегодняшний день, конечно, омрачен, хотя требования парламентской рабочей группы по экономии были нам известны», - прокомментировала ситуацию генеральный директор Yle Мерья Юля-Анттила.