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Крупные сокращения: Yle и CNN урезают сотни рабочих мест

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В сокращении мало приятного.
В сокращении мало приятного. Фото: Artur Tuur Kuus

Финская телерадиокомпания Yle объявила о масштабных сокращениях, вызванных уменьшением финансирования. Всего компания сократит 309 рабочих мест, из которых 156 человек будут уволены, а 153 сотрудника выйдут на пенсию или покинут компанию другим способом.

«Сегодняшний день, конечно, омрачен, хотя требования парламентской рабочей группы по экономии были нам известны», - прокомментировала ситуацию генеральный директор Yle Мерья Юля-Анттила.

Это крупнейшее сокращение в истории Yle, отмечает руководство компании. Финансирование компании уменьшится из-за заморозки индекса бюджетного роста до 2027 года и увеличения ставки НДС с 10% до 14% с 2026 года. В совокупности эти меры приведут к снижению доходов Yle на 66 миллионов евро к 2027 году.

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