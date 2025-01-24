СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража планшета, мошенничество на Facebook Marketplace, загоревшийся лесовоз

51-летняя жительница Нарвы сообщила в полицию, что продавала товары через Facebook Marketplace. С ней связался покупатель, который предложил сам заказать курьерскую услугу и прислал ссылку, где женщина ввела свои PIN-коды. Ущерб от мошенничества составил около 1100 евро.

Безопасность на границе

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России и одного гражданина Китая.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

23 января было составлено предписание на выезд из Эстонии, установлен запрет на въезд в Шенгенскую зону на два года и наложен штраф в размере 800 евро на гражданку Республики Молдова 1990 года рождения, так как она незаконно находилась в Эстонии в течение 31 дня.

23 января было вынесено предписание на выезд из Эстонии, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев и назначен штраф в размере 120 евро на гражданина Республики Молдова 1979 года рождения за незаконное пребывание в Эстонии.