Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже планшета из учебного заведения, а также случаях мошенничества на Facebook Marketplace. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся лесовозе и о рыбаках на тонком льду водоемов.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража планшета, мошенничество на Facebook Marketplace, загоревшийся лесовоз
Насилие
23 января в доме в столичном районе Хааберсти 57-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения избила другую женщину.
23 января в Маарду 42-летний мужчина толкнул свою бывшую сожительницу и избил зятя.
23 января в квартире в Палдиски 35-летний мужчина избил свою жену. Полиция задержала нападавшего.
Ночью 24 января полиция получила вызов в город Йыгева, где произошел конфликт между компанией, употреблявшей алкоголь. В ходе ссоры пострадала 52-летняя женщина. По подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний мужчина.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
20 января из учебного заведения в Эльва был украден планшет Lenovo. Ущерб составил 249 евро.
На улице Кадри в Пярну в течение последних нескольких месяцев в неустановленное время неизвестные проникали через окно в жилой дом, а также в подсобное помещение. За это время был украден велосипед Bianchi и удлинитель. Ущерб составил около 650 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась жительница Вырумаа, которая продавала товары на платформе Facebook Marketplace. С ней связалась женщина, желавшая купить два товара, и попросила продавца зайти на якобы страницу оформления услуги Omniva, где нужно было подтвердить сделку с помощью кодов Mobile-ID. После завершения сделки у женщины возникли сомнения, все ли прошло как надо, и она проверила свой банковский счет. Там она обнаружила подозрительные сделки. Женщина связалась с банком, который заблокировал транзакции на сумму 27 000 евро. Однако мошенники успели нанести ущерб на сумму 10 000 евро, которую уже не удалось вернуть. Обстоятельства мошенничества выясняет полиция в рамках уголовного расследования.
51-летняя жительница Нарвы сообщила в полицию, что продавала товары через Facebook Marketplace. С ней связался покупатель, который предложил сам заказать курьерскую услугу и прислал ссылку, где женщина ввела свои PIN-коды. Ущерб от мошенничества составил около 1100 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России и одного гражданина Китая.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
23 января было составлено предписание на выезд из Эстонии, установлен запрет на въезд в Шенгенскую зону на два года и наложен штраф в размере 800 евро на гражданку Республики Молдова 1990 года рождения, так как она незаконно находилась в Эстонии в течение 31 дня.
23 января было вынесено предписание на выезд из Эстонии, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев и назначен штраф в размере 120 евро на гражданина Республики Молдова 1979 года рождения за незаконное пребывание в Эстонии.
23 января пограничники на погранпункте «Нарва» при проверке документов гражданина России обнаружили, что он незаконно находился в Эстонии один день. Ему было выписано предписание на выезд из Эстонии, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года и назначен штраф в размере 304 евро.
Пожар
23 января в 10:18 в деревне Рютавере волости Тори у лесовоза заклинило тормоза, которые загорелись. Водитель с помощью порошкового огнетушителя потушил сильное пламя, а спасатели охладили тормоза водой.
Прочее
23 января в 12:47 в Центр тревоги поступило сообщение, что на тонком льду озера Раку в Нымме находятся рыбаки. По словам заявителя, они находились примерно в 150 метрах от берега. Спасатели Нымме сопроводили рыбаков к берегу и объяснили им, что в Эстонии действует запрет на выход на лед. Пребывание на таком тонком льду опасно.
23 января в 13:43 спасатели получили вызов в деревню Асери волости Виру-Нигула, где на пруду заметили четырех рыбаков. Спасатели вызвали рыбаков со льда и разъяснили им, что на данный момент еще действует запрет на выход на лед внутренних водоемов.
24 января в 03:51 в Центр тревоги сообщили, что в одном из квартирных домов на улице Пыхья в районе Ярве города Кохтла-Ярве длительное время работает дымовой датчик. Заявитель видел свет в окнах квартиры, но на стук в дверь никто не отвечал. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили, что житель уснул во время приготовления пищи. Еда была снята с плиты, помещения проветрены, а спасатели провели консультацию по вопросам безопасности в быту.