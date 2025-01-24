28% жителей Эстонии предпочитают инвестировать хотя бы часть денег, оставшихся после обязательных расходов. При этом молодежь гораздо активнее вкладывает свои сбережения, чем пожилые люди, говорится в исследовании Kantar Emor, проведенном по заказу LHV.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Каждый четвертый житель Эстонии превращает сбережения в инвестиции
Наибольшая доля инвесторов наблюдается среди молодых людей в возрасте 16–24 лет (40%) и 25–34 лет (38%). В возрастной группе 50+ этот показатель самый низкий. Руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон отметила, что результаты демонстрируют рост финансовой грамотности во всех возрастных группах, особенно среди молодежи.