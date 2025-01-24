ИССЛЕДОВАНИЕ Каждый четвертый житель Эстонии превращает сбережения в инвестиции

28% жителей Эстонии предпочитают инвестировать хотя бы часть денег, оставшихся после обязательных расходов. При этом молодежь гораздо активнее вкладывает свои сбережения, чем пожилые люди, говорится в исследовании Kantar Emor, проведенном по заказу LHV.