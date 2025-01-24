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ИССЛЕДОВАНИЕ Каждый четвертый житель Эстонии превращает сбережения в инвестиции

Перевод: Каролина Вертяева
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Инвестиции. Иллюстративное фото
Инвестиции. Иллюстративное фото Фото: Pexels

28% жителей Эстонии предпочитают инвестировать хотя бы часть денег, оставшихся после обязательных расходов. При этом молодежь гораздо активнее вкладывает свои сбережения, чем пожилые люди, говорится в исследовании Kantar Emor, проведенном по заказу LHV.

Наибольшая доля инвесторов наблюдается среди молодых людей в возрасте 16–24 лет (40%) и 25–34 лет (38%). В возрастной группе 50+ этот показатель самый низкий. Руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон отметила, что результаты демонстрируют рост финансовой грамотности во всех возрастных группах, особенно среди молодежи.

«Инфляция снижает покупательскую способность денег, поэтому всем стоит задуматься об инвестировании накоплений. Хранение сбережений только на банковском счете или в наличных означает постепенную утрату их стоимости», - заявила Янсон.

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