Lidl Eesti инвестирует 1,1 миллиона евро в повышение зарплат сотрудников

«Команда Lidl - наш главный ресурс. Успех компании напрямую зависит от преданности и мотивации сотрудников. Мы пообещали платить зарплаты выше среднего уровня в отрасли и будем следовать этому обещанию. С учетом роста стоимости жизни и текущей рыночной ситуации мы приняли решение повысить зарплаты сотрудников магазинов в этом году», - прокомментировала член правления Lidl Eesti Лийна Киппасто.

Это не первое повышение зарплат в Lidl Eesti. В марте 2023 года компания уже увеличивала оплату труда своих сотрудников и расширяла пакет льгот.

О компании Lidl

Lidl - один из лидеров продовольственной розничной торговли в Германии и Европе, входящий в концерн Schwarz с головным офисом в Неккарзульме. Компания управляет более чем 12 350 магазинами и 220 логистическими центрами в 31 стране.

Lidl Eesti была основана в 2018 году, а 3 марта 2022 года открыла свои первые магазины в Эстонии. Сейчас сеть включает 15 магазинов в семи городах страны. В 2025 году Lidl Eesti в третий раз получила престижное международное звание Top Employer, которое подтверждает ее статус одного из лучших работодателей.

Компания подчеркивает, что забота о сотрудниках остается для нее приоритетом, что подтверждается регулярным повышением зарплат и созданием благоприятных условий труда.