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Экспертная миссия в Эстонию: член EKRE запросил международную оценку системы электронного голосования

Перевод: Сергей Светлов
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Комиссия экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценит систему электронного голосования в Эстонии.
Комиссия экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценит систему электронного голосования в Эстонии. Фото: Mihkel Maripuu

Экспертная комиссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем месяце начнет оценку системы электронного голосования Эстонии.

EKRE на прошлой неделе объявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ решило провести 11-13 февраля экспертную миссию в Эстонию по запросу заместителя председателя Рийгикогу Арво Аллера (EKRE) для оценки эстонской системы электронного голосования.

По словам Аллера, он решил подать запрос, чтобы получить уверенность в законности и надежности системы электронного голосования в стране.

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