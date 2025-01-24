Экспертная миссия в Эстонию: член EKRE запросил международную оценку системы электронного голосования

EKRE на прошлой неделе объявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ решило провести 11-13 февраля экспертную миссию в Эстонию по запросу заместителя председателя Рийгикогу Арво Аллера (EKRE) для оценки эстонской системы электронного голосования.