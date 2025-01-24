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На границе США и Мексики появляются палаточные городки для беженцев

Перевод: Сергей Светлов
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Мексиканские солдаты разбили палаточный лагерь для беженцев.
Мексиканские солдаты разбили палаточный лагерь для беженцев. Фото: Quetzalli Blanco/AFP/SCANPIX

Тысячи людей ожидают своей судьбы на границе Мексики и США после того, как Дональд Трамп в первый рабочий день на посту президента США закрыл приложение CBP One, разработанное таможенной и пограничной службой для обработки заявлений на получение убежища.

Иммигранты с начала недели заполонили прилегающие к американским пограничным объектам территории. Многие из них осознали, что дальше они не пройдут, и опасаются, что не смогут вернуться домой. Мексиканская армия помогает строить временные убежища для беженцев.

«Мы очень разочарованы и чувствуем себя беспомощными», - рассказала 62-летняя Одалис Фундичели из Кубы изданию El País. Она добралась до границы США вместе со своей 14-летней внучкой. Они пытались пересечь границу через самый западный мексиканский город Тихуану, чтобы попасть в Калифорнию.

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