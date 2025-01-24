Тысячи людей ожидают своей судьбы на границе Мексики и США после того, как Дональд Трамп в первый рабочий день на посту президента США закрыл приложение CBP One, разработанное таможенной и пограничной службой для обработки заявлений на получение убежища.
Для подписчиков
На границе США и Мексики появляются палаточные городки для беженцев
Иммигранты с начала недели заполонили прилегающие к американским пограничным объектам территории. Многие из них осознали, что дальше они не пройдут, и опасаются, что не смогут вернуться домой. Мексиканская армия помогает строить временные убежища для беженцев.