В этом году в Таллинне продолжает действовать освобождение от земельного налога на участки площадью до 1500 квадратных метров, а ставки земельного налога останутся неизменными.
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Владельцы жилья в Таллинне снова освобождены от земельного налога
Из-за постоянного налогового фестиваля люди обеспокоены также вопросом земельного налога. Те, кто до сих пор пользовался освобождением от земельного налога, хотят знать, сохранится ли эта льгота. А те, кто всегда был обязан платить налог, интересуются, не будет ли повышения.