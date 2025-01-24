Владельцы жилья в Таллинне снова освобождены от земельного налога

Из-за постоянного налогового фестиваля люди обеспокоены также вопросом земельного налога. Те, кто до сих пор пользовался освобождением от земельного налога, хотят знать, сохранится ли эта льгота. А те, кто всегда был обязан платить налог, интересуются, не будет ли повышения.

В этом году в Таллинне земельный налог не увеличится, а ставки останутся такими же, как и в прошлом году. По словам руководителя Департамента городского имущества Таллинна Харди Алликсаара, в столице ставка налога на земли жилого и сельскохозяйственного назначения составляет 0,5 процента, а на земли с другими целевыми назначениями - один процент от налогооблагаемой стоимости земли в год. «Владельцы жилья в Таллинне освобождены от земельного налога на участки площадью до 1500 квадратных метров. Также применяется льгота для владельцев жилья на землях со смешанным целевым назначением», - отметил Алликсаар.