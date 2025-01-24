Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине в том числе с Соединенными Штатами. Об этом в пятницу, 24 января, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью государственному телеканалу ВГТРК, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о намерении как можно скорее положить конец войне, развязанной РФ против Украины.

«Мы видим заявления действующего президента о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты», - отметил Путин. По его утверждению, началу переговоров препятствует Киев. При этом он сослался на изданный президентом Владимиром Зеленским указ, запрещающий переговоры ним в качестве президента РФ.

Путин обвинил в прекращении диалога прежнюю администрацию США, в то время как Москва, по его утверждению, никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном. По его мнению, лучшим форматом возобновления диалога была бы его личная встреча с Трампом, но эта возможность, прежде всего, зависит от решений и выбора действующей американской администрации.

Путин: отношения с Трампом деловые, но доверительные