Украинский генерал: судебные процессы влияют на решительность командиров

В заявлении, переданном в пятницу его адвокатом Михаилом Велитко, Галушкин поблагодарил всех, кто его поддержал, и обратился к гражданам, отметив, что на линии фронта продолжаются ожесточенные бои, есть потери, но они не вызваны нехваткой храбрости у солдат или профессионализма у командиров.

«Причина в том, что враг бросает своих солдат в бой, не считаясь с потерями, чтобы посеять отчаяние среди украинцев. Они пытаются подорвать нашу веру в победу, наших защитников и командиров. Командиры на всех уровнях, как и я в свое время, делают все возможное ради победы. Однако текущие судебные процессы могут ослабить их решимость и повлиять на их действия», - говорится в заявлении.