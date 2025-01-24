Бывший командующий Харьковской группой войск, бригадный генерал Юрий Галушкин, заявил, что готов идти на фронт даже простым солдатом, и подчеркнул, что текущие судебные процессы могут негативно сказаться на решимости и действиях командиров.
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Украинский генерал: судебные процессы влияют на решительность командиров
В заявлении, переданном в пятницу его адвокатом Михаилом Велитко, Галушкин поблагодарил всех, кто его поддержал, и обратился к гражданам, отметив, что на линии фронта продолжаются ожесточенные бои, есть потери, но они не вызваны нехваткой храбрости у солдат или профессионализма у командиров.