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Украинский генерал: судебные процессы влияют на решительность командиров

Перевод: Сергей Светлов
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Украинские солдаты в Донецкой области.
Украинские солдаты в Донецкой области. Фото: Genya Savilov / AFP / Scanpix

Бывший командующий Харьковской группой войск, бригадный генерал Юрий Галушкин, заявил, что готов идти на фронт даже простым солдатом, и подчеркнул, что текущие судебные процессы могут негативно сказаться на решимости и действиях командиров.

В заявлении, переданном в пятницу его адвокатом Михаилом Велитко, Галушкин поблагодарил всех, кто его поддержал, и обратился к гражданам, отметив, что на линии фронта продолжаются ожесточенные бои, есть потери, но они не вызваны нехваткой храбрости у солдат или профессионализма у командиров.

«Причина в том, что враг бросает своих солдат в бой, не считаясь с потерями, чтобы посеять отчаяние среди украинцев. Они пытаются подорвать нашу веру в победу, наших защитников и командиров. Командиры на всех уровнях, как и я в свое время, делают все возможное ради победы. Однако текущие судебные процессы могут ослабить их решимость и повлиять на их действия», - говорится в заявлении.

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