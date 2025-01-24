В порт Тартуса пришли российские корабли. Это может быть признаком начала вывода войск РФ из Сирии

Оба корабля принадлежат ООО «Оборонлогистика» - судоходной компании, работающей на Министерство обороны России. Они находятся под санкциями США.

После падения режима Башара Асада конец российского военного присутствия в Сирии был вопросом времени, говорили аналитики.

Судя по спутниковым снимкам, проанализированным BBC Verify, в последние недели в порт Тартуса было перевезено большое количество военной техники. На фото видны десятки транспортных средств и тонны оборудования в порту.

Свозить оборудование российские военные начали еще в середине декабря. Тогда же появились первые снимки колонн российской техники, движущихся на север к базе из других районов Сирии.

Прибытие кораблей совпало с сообщениями сирийских СМИ о расторжении договора с Россией об аренде порта. Новое переходное правительство в Дамаске отказалось подтвердить эти сообщения для Би-би-си, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве тоже не стал это комментировать.

Тартус был для России единственной базой в Средиземноморье, позволявшей российским войскам дозаправляться, пополнять запасы и ремонтировать суда при выполнении операций на Ближнем Востоке и в Африке.

Кремль стремился сохранить контроль над этой базой. В декабре стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о своем дальнейшем присутствии, но договор не был продлен.

Сайты морского слежения показывают, что «Спарта» и «Спарта II» пришвартовались во вторник вечером.

Графика: российские корабли в порту Тартуса. Фото: BBC